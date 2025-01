Likmeta, Mastrocola e Romagnolo: ecco le finaliste del Premio Donna Scrittrice

A Genova, nella Sala Lignea della Biblioteca Berio sono state proclamate le tre finaliste della 39ª edizione del Premio letterario nazionale per la Donna Scrittrice – il primo riconoscimento in Italia per la narrativa femminile – promosso dal Comune di Genova. Ad aggiudicarsi la finale sono state: Anita Likmeta con Le favole del comunismo (Marsilio); Paola Mastrocola, Il Dio del Fuoco (Einaudi); Raffaella Romagnolo, Aggiustare l’universo, (Milano). Lo ha deciso la giuria tecnica, presieduta da Elvio Guagnini e composta da Francesco De Nicola (vicepresidente), Maria Pia Ammirati, Simona

Baldelli (foto), Mario Baudino, Luigi Mascheroni, Ermanno Paccagnini, Mirella Serri, Camilla Tagliabue e Pier Antonio Zannoni.