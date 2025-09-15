Ligabue e 'Buon Compleanno Elvis!' 30 anni dopo: un album di cover con gli artisti-amici, ecco chi sono

Continuano i festeggiamenti per i 30 anni di' Buon compleanno Elvis! ', album che nel 1995 consacrò il grande successo di Luciano Ligabue . Il disco – dopo essere uscito in una versione acustica denominata 'Naked' e in un'altra con la dicitura 'Tales' che spiega la nascita di ogni brano che lo compone – sarà infatti realizzato anche in una versione coperta in uscita il prossimo 26 settembre . Toccherà, dunque, ad altri artisti proponendo versioni personali dei brani che fanno parte della tracklist. Tra qualche spoiler e alcune sorprese, ecco chi interpreterà le canzoni di uno degli album più fortunati del rocker di Correggio.

La copertina di Buon compleanno Elvis

Chi sono i protagonisti di 'Buon Compleanno Elvis – Cover'

Come annunciato dallo stesso Ligabue con un post social, i colleghi (e non solo, perché nel lungo elenco confronta anche un attore) che eseguiranno versioni personali dei brani che compongono 'Buon Compleanno, Elvis - Covered' sono: i Fast Animal & Slow Kids, Emma, ​​Stefano Accorsi, Elisa, Gazzelle, Francesco De Gregori, Shablo feat. Mimì e Tormento, Tananai , Venerus, Giuliano Sangiorgi, Max Pezzali, Edoardo Bennato e Fiorella Mannoia.

Non è ancora chiaro chi interpreterà ogni singolo brano, di certo a Max Pezzali dovrebbe toccare ' Leggero '. L'ex 883 aveva, infatti, presentato una sua versione della canzone di Ligabue già durante il concerto 'Italia Loves Romagna' e l'ha riproposta qualche giorno fa durante la puntata dei Tim Music Awards che lo ha visto tra i protagonisti.

La copertina del disco

La copertina di 'Buon Compleanno Elvis – Covered' mostra una torta dalla forma circolare con il titolo dell'album come scritta centrale. Attorno ad essa sono disposti in cerchio 13 macarons di colori diversi e su ciascuno di questi dolcetti è scritto il nome di uno degli interpreti dell'album.

I pezzi che compongono la versione originale del disco sono 14 ma 'Rane a Rubiera blues', la traccia numero 6 del lato A è strumentale e, dunque, non sarà probabilmente riproposta in questo remake del disco.

La Notte di 'Certe Notti'

‘Buon compleanno, Elvis!’ contiene, tra le altre, la canzone che più di ogni altra rappresenta e ha rappresentato Ligabue nella sua carriera costantemente in ascesa: ‘Certe notti’. Come per gli altri brani, non si sa chi la interpreterà in questo rifacimento ma proprio quest’anno, per celebrare i 30 anni di questo pezzo iconico, il cantautore ha tenuto due concerti speciali a Campovolo e alla Reggia di Caserta, rispettivamente il 21 giugno e il 6 settembre.

‘La notte di Certe notti’ – questa la denominazione degli spettacoli – continuerà ad essere onorata anche nel 2026 con due soli appuntamenti: il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma e il 26 giugno a Milano, per il ritorno del Liga a San Siro.