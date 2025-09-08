Ligabue 2026 all’Olimpico

Il prossimo anno Luciano Ligabue farà tappa anche a Roma, all’Olimpico, con lo spettacolo La notte di certe notti. Il nuovo appuntamento è stato annunciato dal rocker al termine del concerto di sabato sera a Caserta. La data in programma è il 12 giugno 2026. "Saremo a San Siro e saremo anche allo stadio Olimpico di Roma", ha detto sabato Liga salutando e ringraziando i 36mila fan arrivati da tutta Italia. Lo show di San Siro, dal titolo Certe notti a Milano, in programma il 20 giugno 2026, è già sold out; i biglietti per la data di Roma (Certe notti a Roma) saranno disponibili dalle ore 14.00 di mercoledì 10 settembre. Mentre il primo maggio 2026 Ligabue partirà con il tour europeo.