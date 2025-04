Lichtenstein, all’asta quaranta opere

Per la prima volta quaranta opere della collezione privata di Roy Lichtenstein (1923-1997) saranno messe in vendita all’asta il 15 maggio da Sotheby’s a New York. Le opere – dipinti, disegni, sculture, stampe – raccontato quattro decenni di carriera: il passaggio dall’Espressionismo astratto alla Pop Art negli anni ‘60, l’ esplorazione dell’arte moderna negli anni ‘70, la serie “Reflections” degli anni ‘80 e gli interni e i nudi dei ‘90. La collezione dovrebbe fruttare oltre 35 milioni di dollari.