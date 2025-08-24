Wanda Marasco: "L’ossessione per la cura. Il medico Palasciano è un simbolo universale"

Il corpo che trema, che vacilla, dal quale scivola fuori la follia, o che tradisce inciampando in una radice. ll corpo che grida inascoltato da una società corrotta e claudicante. Il corpo da curare come sfida all’eternità e alleanza indiscutibile all’integrità morale. L’ultimo romanzo di Wanda Marasco, Di spalle a questo mondo (Neri Pozza), nella cinquina finalista del Premio Campiello, ci ricorda cosa sia la letteratura, magistralmente intrecciata con i temi universali dell’esistenza umana. Al centro la figura di Ferdinando Palasciano, primo chirurgo a proclamare la neutralità dei feriti di guerra, come Dostoevskij condannato e poi graziato, "morto per troppa onestà" e al centro di titanici scontri con la Storia.

Marasco, quante cose rappresenta la figura di Palasciano? "È simbolo della cura, ma nell’accezione di compagnia, di reciprocità. Quando ci troviamo con lui, all’interno del manicomio o della torre che fece costruire sul ciglione orientale di Capodimonte, siamo davanti a un microcosmo e un macrocosmo dove il malato è in connessione con gli altri e con la vita, perché è in connessione con i guasti e con le assenze. Credo che la sua storia riesca a diventare un po’ la metamorfosi d’amore presente ne La montagna incantata, con dei forti legami alla radice esistenziale e in linea con la medicina attuale focalizzata sull’Io e sul corpo".

Incarna anche la storia d’Italia... "È un eroe rinascimentale che resiste, come può, al tradimento degli ideali avvenuto dopo l’unificazione, che fu, come ormai sappiamo, una spaventosa annessione. La sua storia mi ha consentito una scrittura di forte impegno etico attraverso i temi della cura, della malattia, dell’ideale tradito, dell’amore messo in dubbio, della preparazione alla morte. La consapevolezza morale di Palasciano è a un livello scientifico di esattezza e onestà. Sarà lui a dire “la scienza non va oltraggiata“: il metodo scientifico è onorato proprio nella concezione dell’inchiesta in cui c’è il ruolo umano".

La Torre è un vero e proprio personaggio nella sua narrazione. "È stata una costante della mia infanzia, la mia siepe leopardiana, ed è una sorta di terzo occhio che ricorre in tutti i miei romanzi. Ho deciso di scoprirla studiando la vita di Ferdinando e di Olga, naturalmente reinventando la loro interiorità che non è scritta da nessuna parte".

Ha reinventato anche un episodio che riguarda Ranieri che cerca di portare in salvo i resti di Leopardi. "La fabula di Antonio Ranieri che avrebbe portato da Palasciano i resti di Leopardi, dopo aver tentato come supremo atto d’invidia e d’amore di aprirne il cranio per vedere dove si trovava il suo genio, è importante perché la poesia, simboleggiata dagli atomi di Leopardi che scorrerebbero nel giardino della torre fino alla mente dei personaggi, si configura come un attacco alla verità, come atto poetico quotidiano. I due non fanno altro che questo per l’intero romanzo. A saldare tutto questo interviene poi il rigore metrico della prosa usata".

Il suo stile muta, si trasforma fino a diventare progressivamente frammentario, febbricitante come la malattia che descrive. "Ho usato l’alternanza dei registri: ho spezzato, ricomposto, alternato. C’è il parlato, il dialetto, altre forme molto crude. In molti dialoghi figura il grottesco, il comico, tuttavia prevale il registro lirico perché mi è parso che potesse restituire l’intensità dell’incisione profonda che i due compiono nella realtà, e anche del desiderio che permane dopo aver verificato la durezza e l’iniquità della realtà, dei governi, della morte. In loro rimane così, attraverso questo sguardo poetico e nello stesso tempo spietato, un desiderio di trascendenza che li porterà alla decisione finale".

A questo desiderio si affianca la verità del corpo, che si ammala per ingiustizia o troppo dolore. "Come dice il titolo, si dà le spalle non al mondo in genere, ma a quello che ha generato il proprio dolore. Trovo commovente che Olga, cui viene affidata la grazia di una continua confessione, trasformi questo addio, tutto il romanzo in realtà è un addio alle cose, alla storia, a se stessi, in una trama di vita. Desidera collegare tutte le lacrime del mondo in una catena solidale, intrecciata al lato triste delle cose ma anche all’immenso amore per la vita".

La follia è una risposta sana in una società disumana? "Per le mie esperienze di vita e per quelle letterarie che ci parlano, credo sia dovuta sempre alla difficoltà di accettare il dolore, le ingiustizie. Uso la follia in tutti i miei romanzi come un metodo di conoscenza: è capace di svelare la natura umana, tra istinti, desiderio e vulnerabilità, per come realmente è".

Nel suo libro c’è anche un mondo pirandelliano di maschere, finzioni e pupi. "Pirandello è uno degli autori che ho studiato e più amato, la città nella quale vivo è theatrum mundi. Ho immaginato le risonanze di Ferdinando con i pupi perché lui ritrova le origini della propria vocazione ricordando uno spettacolo dei pupi a Capua e nell’episodio della cavalla morente del nonno. In entrambi i casi lui comprende, sempre in anticipo sui tempi, che ogni ferita umana non è soltanto una ferita di carne, ma una ferita che si apre sul deposito d’illusioni e tensioni dell’uomo".

Chi potrebbe essere, oggi o ieri, un Palasciano? "In questo momento, tra la Striscia di Gaza, il Corno d’Africa e tutte le zone dove c’è guerra, violenza, malasanità, credo che di medici come lui, direi antesignano di Gino Strada, ne esistano ancora. Solo che l’eticità, la professionalità, il rigore morale oggi non fanno notizia. Questa credo sia l’atrocità che stiamo vivendo: gli uomini di buon senso in gran parte si tengono in disparte, non partecipano del rumore universale".

Ciò si può riferire anche al mondo della scuola? "Il dialogo con la scuola dovrebbe avvenire attraverso gli insegnanti. Come docente ho insegnato per anni in un luogo vicino a Capodimonte, che si chiamava la 167 ed era una delle piazze della droga più grosse della zona. Quando ci arrivavo con la mia macchinina era terribile: mi chiedevo come collegare la durissima realtà che i ragazzi erano costretti a vivere al senso diverso del conoscere, ai campi della conoscenza e del sapere. Questo è un compito altamente etico prima di essere psicologico o scientifico".

Virtualità, solitudine, violenza, emergenza permanente. Cos’è che fa impazzire, secondo lei, nella società di oggi? "Tutto quello che ha detto, ma dominato dalla paura e dall’umiliazione. Paura e umiliazione sono le cose che più hanno fatto tremare l’uomo".