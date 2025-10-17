Vivian Lamarque: "Io e la salute mentale: poesia e Jung le mie cure"

Si chiama “Màt“ ed è un ciclo di incontri, dibattiti, spettacoli e conferenze sulla salute mentale: comincia domani mattina con una “Marcia del Màt“ nelle strade di Modena, al ritmo dettato dalla musica della Mattabanda. Tanti gli ospiti, a cominciare – domenica mattina – da Vivian Lamarque, poeta fra le maggiori in Italia, vincitrice nel 2023 del Premio Strega poesia con L’amore da vecchia (Mondadori), e soprattutto, pensando a “Màt“, autrice e donna con una vasta esperienza con la psicoterapia, cominciata all’età di 38 anni – oggi ne ha 79 – "dopo decenni di vita difficoltosa", come si legge nelle note di programma. "Le poesie", dice Lamarque in quest’intervista, "furono il mio primo Pronto soccorso".

La rassegna modenese si presenta come “Settimana della salute mentale” ed è un progetto dell’Azienda sanitaria locale in collaborazione con Arci: Màt, va da sé, sta per matto, e la marcia che apre i lavori inevitabilmente ricorda la clamorosa irruzione nel centro di Trieste di Marco Cavallo, con i “matti” al seguito. Era il 1973 e la salute mentale usciva in quel modo dal suo ghetto. La scultura di legno e cartapesta – costruita nell’Ospedale psichiatrico diretto al tempo da Franco Basaglia – è divenuta un simbolo di liberazione e infatti ha ripreso a viaggiare per segnalare che vi sono nuovi luoghi di privazione totale della libertà, i Cpr (Centri di permanenza per il rimpatrio). Venerdì 24 Marco Cavallo farà tappa a Màt.

Vivian Lamarque, perché ha scelto di partecipare a “Màt”?

"Da tempo lo desideravo. Poi il bell’incontro con il dottor Pierangelo Bertoletti, a un convegno di un anno fa, fu la felice occasione. L’anno, come sempre consuetudine degli anni, è volato, ed eccomi qua".

In che modo la sua salute mentale si è intrecciata con la sua poesia?

"Sintonizzandomi su quello che di disumano sta succedendo nel mondo, pensavo ieri che in guerra non si perdono solo milioni di vite, vengono incenerite memorie e memorie di generazioni, fotografie dei nostri cari vecchi, brandelli di vita. Siamo dunque privilegiati, sono privilegiata, ho ancora persino il quaderno del 1956 con le mie prime bruttine poesie, mi aveva messo in mano il pennino la scossa tellurica della mia infanzia, avevo appena scoperto, a dieci anni, da sola, che la mamma con cui vivevo non era la mamma biologica. Non dissi niente a nessuno, le poesie furono per la mia salute mentale il primo Pronto soccorso".

L’analisi nuoce o giova alla creatività?

"Molti evitano l’analisi, sono malati e si credono Dottori. Gli artisti poi la evitano per il timore che nuoccia alla creatività. Ma la creatività, se è davvero creatività, ci appartiene quasi come un dna, come un colore di occhi e di capelli, non si perde. Durante l’analisi ho scritto prima una trilogia in versi sul mio Dott. B.M., poi altri libri di poesie e di fiabe, ultima Storia con mare cielo e paura sui bambini in fondo al Mar Mediterraneo".

La poesia può essere una cura solo scrivendola o anche da lettori, o in nessun caso?

"Scrive Ritsos (1909-1990): “I poeti sono gli inconsolabili consolatori del mondo”. Quanto al curare, la poesia può curare ma anche ammalare, a me così stava succedendo, per questo a 38 anni iniziai l’analisi junghiana, salvavita sono state le due forze sommate".

Quanto c’entra quello che lei ha chiamato in un verso “la frattura, il cambio di madre” con la sua condizione esistenziale e con la sua poesia?

"Il verso compare nella poesia intitolata A nove mesi. Con la madre biologica ho vissuto i nove mesi fetali, seguiti poi da altri nove mesi con lei (e fratellini), solo poi fui passata alla mamma che mi avrebbe cresciuta. “A nove mesi la frattura / la sostituzione, il cambio di madre / oggi ogni volto ogni affetto / le sembrano copie / cerca l’originale in ogni cassetto / affannosamente“. Li rintracciai infine tutti, ma non bastò, fu la terapia analitica a risolvere quell’affannoso “cercare l’originale” e a ridarmi una realtà che prima era abdicata, l’avevo sostituita con una splendidissima vita immaginata".

Che peso hanno le raccolte legate all’analisi (Il signore d’oro, Il signore degli spaventati, Poesie dando del lei) nell’insieme della sua opera?

"I tre titoli da lei citati, sono quest’anno confluiti in E intanto la vita? Poesie per Lei, Dottore (1984-2025) (Mondadori). Libro pastorello che raccoglie anche poesie disperse e poesie nuove e una prosa riassuntiva del percorso e una illuminante postfazione di Vittorio Lingiardi. Per uscire ho scelto quest’anno perché ricorrono i 150 dalla nascita di Jung".

Si dice che oggi fra i giovani stia crescendo il disagio psichico perché sono sottoposti a troppe pressioni competitive. Che ne pensa?

"Sì, iniziano a competere già sulle giostre: noi giravamo beati sui nostri cavallini bianchi, beati salutando a ogni giro le mamme; ma ormai da anni, dalle giostre pende una coda, il bambino che l’afferra avrà un giro gratis, è tutto un protendersi, una tensione per “vincere”. Poi nel tempo dovranno competere in tutto, scuola, sport, firme, eleganza (viva i grembiuli del tempo che fu), gare di ogni genere, anche di colore della pelle".

Alda Merini ha scritto che “La follia è una delle cose più sacre che esistono sulla Terra”...

"Follia e poesia spesso si incrociano, come due viandanti annebbiati, dal passo malcerto che si chiedono a vicenda scusi dov’è la tal via? A volte è un incontro drammatico (Amelia Rosselli: “con l’ascia dietro le spalle”) a volte no, senza spargimento di sangue".