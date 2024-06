Vivere a Gaza da privilegiati. L’emancipazione di una “moglie“

Per Piper ambientarsi a Gaza è difficile. Si è recata lì con il marito Vivian, delegato svizzero del Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr). Lui ha una missione da svolgere aiutando le persone nelle prigioni di Gaza. Piper, invece, si sente inutile in un contesto in cui non ha un ruolo se non quello della “moglie” del delegato. Con L’Épouse (La moglie, tradotto da Carlotta Bernardoni-Jaquinta e pubblicato in Italia lo scorso ottobre da Gabriele Capelli Editore) Anne-Sophie Subilia, autrice svizzero-belga, ha vinto il Premio svizzero di letteratura 2023.

Scritto in terza persona, il romanzo di Subilia è asciutto e spiazzante. I nomi dei personaggi sono menzionati pochissime volte: diventano quasi due figure anonime, attraverso le quali vengono raccontate le condizioni di Gaza nel 1974, subito dopo la guerra del Kippur.

Se infatti c’è qualcosa di più difficile della situazione di Piper, è il confronto tra la sua condizione di donna inglese agiata e le condizioni di vita generali dei palestinesi intorno a lei. A Gaza la gente è imprigionata. Israele ha il controllo su tutto: dai confini, alle spiagge, alla corrente elettrica.

Così tra gli aperitivi della coppia al Beach Club e il rumore di sirene e scariche di mitra in sottofondo, Piper inizia a sentirsi scomoda nel suo privilegio e capisce d’essere destinata a rimanese all’ombra del marito se non ricerca una sua indipendenza. Ed è proprio nelle relazioni con gli abitanti di Gaza che trova la propria salvezza.

Costanza Chirdo