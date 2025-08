Da Ernaux a Lattanzi, D’Adamo e Oates: viaggio nelle storie di violenza (sanitaria) di genere

Firenze, 5 agosto 2025 – C’è un filo sottile che permette di stabilire una linea di continuità tra L’evento - Annie Ernaux, Cose che non si raccontano - Antonella Lattanzi, Come d’Aria - Ada D’Adamo e Macellaio - Joyce Carol Oates: quattro storie diverse, scritte da donne differenti ma tutte con protagonista il corpo femminile. Sono racconti che mettono al centro una violenza spesso invisibile e subdola, ovvero quella subita da questi corpi, da parte di chi dovrebbe occuparsi di curarli. Una tipologia di abuso esercitata da coloro che per mancanza di empatia, per assenza di formazione o, nel caso peggiore di tutti, per volontà di esperire una sensazione di potere, compiono violenze all’interno del sistema sanitario. Un sistema che ancora oggi è irrorato di cultura patriarcale, che rende la violenza sanitaria di genere un problema sistemico.

Come scrive Ernaux in L’evento: «Può darsi che un racconto come questo provochi irritazione, o repulsione, che sia tacciato di cattivo gusto. Aver vissuto una cosa, qualsiasi cosa, conferisce il diritto inalienabile di scriverla. Non ci sono verità inferiori. E se non andassi fino in fondo nel riferire questa esperienza contribuirei a oscurare la realtà delle donne, schierandomi dalla parte della dominazione maschile del mondo». Le autrici di questi libri ricordano alle donne di come il loro corpo sia stato storicamente – e per certi versi sia ancora - a disposizione del potere scientifico e istituzionale. Di quanto difficile sia stato acquisire il diritto di autodeterminazione del proprio corpo e della facilità con la quale si può perdere questa libertà.

«La legge […] era dappertutto. […] Nella vergogna di chi abortiva e nella disapprovazione degli altri. Nell’impossibilità assoluta di immaginare che un giorno le donne avrebbero potuto liberamente decidere di interrompere una gravidanza. E, come al solito, era impossibile determinare se l’aborto era proibito perché era un male o se era un male perché era proibito. Si giudicava in base alla legge, non si giudicava la legge». L’evento di Annie Ernaux (2019)

Elias Canetti, filosofo e premio Nobel per la letteratura nel 1981, sostiene che ogni riflessione teorica sul potere dovrebbe prendere le mosse da un’analisi intorno alle posizioni asimmetriche assunte fisicamente dai corpi umani che interagiscono fra loro, in quanto la massima sensazione di potere è trasmessa a chi sta in piedi nell’istante in cui assiste alla morte altrui, provando un piacere incommensurabile, ovvero quello di sopravvivere. Il sollievo di sopravvivere, provato nell’istante della sopravvivenza, ritiene Canetti, viene esperito in una situazione realmente asimmetrica dove, chi è privo di vita giace a terra, mentre chi continua a vivere sta in piedi, in posizione eretta. E quindi una tematizzazione del potere implicherebbe prima di tutto la tematizzazione di una passione, piuttosto che di una particolare dimensione istituzionale, politica o economica. Canetti rinviene le tracce mortificanti di potere anche in gesti comuni e pratiche consuete di uomini e donne chiamati a interpretare ruoli diversi entro il dramma del potere che va in scena in ogni società ed epoca. Annie Ernaux con L’evento sembra inserirsi in questo orizzonte. Nel 1963, l'aborto è illegale in Francia e la parola stessa è considerata un tabù. La protagonista del romanzo è l’autrice stessa che, da studentessa ventitreenne, fu costretta a un aborto clandestino per interrompere la sua gravidanza. L’evento narra i giorni, i luoghi e le emozioni di quest'esperienza dolorosa, allo stesso tempo individuale e collettiva. Partendo da un diario tenuto nel ‘63, la memoria diventa per Ernaux uno strumento di conoscenza del reale. La cronistoria parte da un avvenimento individualmente e politicamente trasformativo, che apre uno spazio letterario di testimonianza per generazioni di donne escluse dalla Storia. L’illegalità dell’aborto viene descritta come esercizio di potere da parte delle istituzioni, così come le violenze verbali e fisiche subite dalla protagonista dopo averne tentato uno clandestino. «Si è piazzato tra le mie cosce aperte – scrive Ernaux - e ha gridato “Non sono mica l’idraulico!” Sono le ultime parole che ho sentito prima di sprofondare sotto l’effetto dell’anestesia. “Non sono mica l’idraulico!” Queste parole, come tutte le altre che costellano questo evento, banalissime, pronunciate senza riflettere, continuano a deflagrarmi dentro. Né la ripetizione, né un’interpretazione sociopolitica possono attenuarne la violenza, una violenza che non mi aspettavo».

Con Cose che non si raccontano, Antonella Lattanzi tratta con delicatezza, ma anche con estremo realismo, la felicità, la pazzia, la colpevolezza e i sensi di colpa. Dopo due aborti volontari a diciotto e vent’anni, Antonella alla soglia dei quaranta sente che è arrivato il momento giusto per avere un figlio insieme al suo compagno Andrea. Se prima non voleva, perché era intenta a realizzare il suo sogno più grande, diventare scrittrice, adesso desidera diventare madre.

« “Ti meriti di rimanere incinta dopo tutto questo dolore”, mi dice un’infermiera in lacrime. E io penso cazzo, perché unite sempre la parola maternità alla parola sacrificio e dolore? Anche per questo, forse, mi sono meritata di non rimanere incinta. Perché questa figura di madre dolorosa che si immola per i figli e scompare come essere umano non la posso sopportare». Cose che non si raccontano di Antonella Lattanzi (2023)

Una confessione quella di Lattanzi, in cui Antonella narra il suo percorso verso la maternità, segnato dalla difficoltà di rimanere incinta in modo naturale, e dalla necessità di ricorrere alla Pma (procreazione medicalmente assistita) per ben tre volte. E così inizia l’iter brutale dell’ostinazione, dell’ossessione, della medicalizzazione. Certi supplizi, le aspirazioni inconfessate, la felicità effimera e spavalda, la sofferenza e la collera. Rimarrà incinta di tre gemelle, le perderà tutte. Al centro del romanzo, la forza inesorabile di un desiderio che non si ferma davanti a niente, ma anche e soprattutto i sensi di colpa: «Hai rifiutato due vite. E allora sei stata punita». E poi, l’amicizia che sa sostenere i silenzi e le confidenze più atroci, il rapporto di coppia sempre sul punto di andare in frantumi, la rabbia ferocissima verso il mondo. E anche questa volta l’insensibilità del personale sanitario: gli abusi verbali, la violenza ostetrico-ginecologica. «Cosa dovrei raccontare? – si chiede Lattanzi - Che, prima del raschiamento, mi hanno chiesto se volevo battezzare le mie tre bambine? Se volevo un posto nel cimitero dei bambini. Avrei spalancato la bocca e addentato la giugulare dell’ostetrica». E ancora, «Che cosa dovrei raccontare? Che prima di andare in sala operatoria, hanno detto ad Andrea: “Ora il papà deve andar via, non può rimanere”. Papà? È una vite spessa e arrugginita che ti trapassa il cervello. Papà, mamma. In questi luoghi continuano a darti del padre e della madre anche quando hai perso il tuoi figli, anche quando non lo sei più. Gli infermieri, le ostetriche ti chiamano così di continuo. Ogni volta che ti chiamano così, tu invidi (odi) chiunque risponda di diritto a questo nome. E ti chiedi: ma come è possibile che non vi rendiate conto di che cosa state dicendo?»

Anche Ada D’Adamo racconta una storia di straordinaria forza e verità. Questa volta la totale mancanza di empatia del personale sanitario, si unisce al dramma di aver messo al mondo una bambina disabile, che per vivere dovrà sempre dipendere da qualcun altro.

«Mi cambiarono anche di stanza, assegnandomi un letto più defilato, lontano dalla nursery, dove ormai tu non avevi più diritto di cittadinanza. Eri stata declassata, e io con te. Ma nessuno si prese la briga di evitare che nel letto accanto al mio mettessero una donna in attesa di partorire». Come d’aria di Ada D’Adamo

Daria è la figlia, il cui destino è segnato sin dalla nascita da una mancata diagnosi. Ada è la madre, che sulla soglia dei cinquant'anni scopre di essersi ammalata. Questa scoperta diventa occasione per lei di rivolgersi direttamente alla figlia e raccontare la loro storia. Tutto passa attraverso i corpi di Ada e Daria: fatiche quotidiane, rabbia, segreti, ma anche gioie inaspettate e momenti di tenerezza. In alcuni momenti madre e figlia sembrano diventare la stessa cosa, sembrano vivere in simbiosi. E poi, il giudizio delle infermiere, quello dei medici che «si limitano a emettere i loro bollettini quotidiani senza che sia possibile ricavare un quadro generale della situazione». La confusione e lo sconforto di una donna, che è anche madre, a cui nessuno spiega nulla, «nessuno mi dice una parola di conforto. Solo ordini e procedure che bisogna imparare in fretta». Le parole di questo libro attraversano il tempo, in un costante intreccio tra passato e presente.

L’evento, Cose che non si raccontano, Come d’aria. Ernaux, Lattanzi e D’Adamo. Opere che danno voce a tutte quelle donne che subiscono o hanno subito azioni lesive della dignità personale durante una gravidanza, un parto o un aborto. Oggi 4 mamme su 10 affermano di essere state vittime di una qualche forma di violenza ostetrica (fisica o verbale) alla loro prima esperienza di maternità: questi sono i dati che emergono dalla prima ricerca nazionale “Le donne e il parto”, realizzata dalla Doxa per conto dell’Osservatorio sulla Violenza Ostetrica in Italia (OVOItalia) - in collaborazione con le associazioni La Goccia Magica e CiaoLapo Onlus. Quando si parla di violenza ostetrica si fa riferimento a una forma di abuso che compromette il benessere della donna, in particolare durante il cosiddetto percorso nascita ma anche in quei casi in cui non è possibile portare a termine la gravidanza. Si parla di atteggiamenti, da parte del personale ospedaliero (non solo ostetrico), che vanno a sminuire il dolore provato, lunghe attese da sole senza punti di riferimento, manovre rischiose e non richieste, interventi chirurgici non essenziali. Nei racconti di queste scrittrici riecheggia la voce di Caterina (32 anni), che ricorda il suo parto – durato 4 giorni, durante i quali è stata sottoposta a 3 induzioni - come «un’esperienza devastante. Ti infilano tutti queste mani senza dirti nulla, non c’è nessuna empatia. È come se ti venisse detto “hai voluto fare un figlio, l’hai messo al mondo, allora devi sapere a prescindere come funzionano le cose”. Si dà tutto per scontato». «Quando – prosegue Caterina - ho visto la ginecologa che stava per farmi l’episiotomia, non so in che barlume di lucidità, ho urlato di tutto per fermarla. Mi disse che mi avrebbe fatto fare un ultima spinta e se non fosse uscito mi avrebbero tagliata».

Ma in questi libri risuonano anche le voci di Andrea (36 anni) e di Elisa (36) che, ricoverate in pronto soccorso per un aborto spontaneo, sono state trattate «come dei pezzi di carne». Elisa racconta «Ti fanno visitare dalle specializzande che non parlano con te come se fossi una persona, ma solo un caso clinico. Guardano il monitor e, mentre tu stai passando uno dei momenti più brutti della tua vita, dicono cose come “si si tutto apposto, un aborto pulito”». Andrea aggiunge «Essendo un ospedale universitario la dottoressa non mi guardava nemmeno in faccia, ma parlava con la sua studentessa. Ho scoperto che avevo perso il bambino quando la studentessa disse voce alta “vedo la camera vuota, non sento battito”». E infine c’è Joyce Carol Oates. La scrittrice che con il suo Macellaio, unendo finzione e realtà, ricostruisce le origini della ginecologia, rendendo evidente non solo come il corpo, soprattutto quello femminile, sia stato storicamente a disposizione del potere sia scientifico che istituzionale, ma anche di come la medicina per secoli non abbia tenuto in conto delle specificità di genere nella diagnosi e nei trattamenti.

«Il corpo preso a modello era quello di un maschio (bianco) nel fiore degli anni, mentre le donne e i bambini erano di secondario interesse». Macellaio di Joyce Carol Oates

Nel 1836, dopo essere stato accusato di un terribile esperimento dalle tragiche conseguenze, il dottor Silas Aloysius Weir è costretto a cercare lavoro presso l’Istituto del New Jersey per donne malate di mente. Nel giro di poco tempo il dottor Weir trasforma l’Istituto nel suo regno e vi agisce indisturbato. Qui, infatti, gli è permesso proseguire a sperimentare le sue macabre pratiche, senza alcun controllo. Per decenni ha la possibilità di usare donne povere e in difficoltà trascurate dallo Stato e dalla sanità, - la maggior parte delle volte incinte - come cavie umane, sottoponendole a esperimenti e privazioni grotteschi. Nonostante questo viene celebrato come un pioniere della medicina chirurgica, addirittura come il “padre della Gino-Psichiatria”. «La nascita – scrive Carol Oates – non era un argomento tenuto in seria considerazione all’interno della comunità scientifica. Solo in occasione di un parto insolitamente difficile che coinvolgeva una donna di buona famiglia, veniva fatto venire un medico […]; altrimenti la sensibilità comune era che un certo numero di neonati morisse alla nascita o poco dopo». Macellaio si concentra sull’ambizione e la follia di Weir, alimentate anche dalla sua ossessione per una giovane serva irlandese, Brigit Kinealy, protagonista femminile del romanzo. Brigit diventa non solo il suo principale soggetto sperimentale, ma anche l’unica in grado di contrastare il suo dominio di follia e terrore. Narrato dal figlio maggiore del dottor Weir, che ha ripudiato - mai completamente - la brutale eredità del padre, Macellaio racconta la vicenda del suo protagonista mentre passa dall’anonimato professionale alla fama nazionale, fino alla sua caduta. L’autrice, trascinando il lettore in un viaggio da incubo attraverso le regioni più oscure della psiche umana, riesce a mettere in luce – più o meno esplicitamente – quanto gli approcci medici dei Weir di turno, e la società patriarcale da cui sono nati, abbiano lasciato un’eredità dalla quale facciamo ancora fatica a emanciparci.

Le parole di Ernaux, di Lattanzi, di D’Adamo e di Carol Oates non sono dunque solo testimonianze, ma sono anche opere di sensibilizzazione. Raccontando una violenza tanto diffusa, quanto invisibile, le autrici non soltanto danno voce a tutte quelle donne che hanno subito esperienze simili, ma sottolineano la necessità di lottare per la dignità e la libertà di tutti i corpi.