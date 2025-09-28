Uno, nessuno, Camilleri: "Da piccolo leggeva già Simenon. E così ha rivoluzionato il giallo. Il contesto è quello di Sciascia"

Lo scorso 6 settembre Andrea Camilleri avrebbe compiuto 100 anni. Il secolo di Camilleri – scomparso nell’estate del 2019 – è stato anche quello breve (citando Eric Hobsbawm) ma è riuscito a portare i suoi personaggi, soprattutto Montalbano, nel secolo nuovo, trasformandoli in fretta in classici. Luca Crovi, critico letterario, ha scritto una biografia dello scrittore siciliano (Andrea Camilleri. Una storia, Salani editore) ricca di aneddoti.

L’infanzia di Camilleri è piena di stimoli, racconti e incontri. Si scivola senza soluzione di continuità da Emilio Lussu, commilitone del papà, a Luigi Pirandello, parente della nonna. Quanto ha inciso tutto questo nella sua capacità di affabulare?

"L’incontro con personaggi speciali – dice Crovi – ha permesso a Camilleri di incontrare storie speciali che poi avrebbe riraccontato da adulto. Ha avuto la possibilità di attingere almeno a quattro biblioteche diverse che lo hanno formato e portato a immaginare. D’altra parte sua nonna Elvira leggendogli Alice nel paese delle meraviglie e mostrandosi come una che parlava a oggetti inanimati, persone e animali, gli ha dimostrato che la fantasia era a portata di mano".

In due età diverse incontra Simenon: da avido lettore-fanciullo quando s’imbatte in Giorgio Sim (poi il disvelamento del papà) e da adulto quando lavora alla sceneggiatura del Maigret televisivo. Simenon – Montalbano a parte – è la chiave per comprendere la produzione artistico-letteraria di Camilleri?

"Senza le letture di Simenon non avrebbe potuto immaginare di scrivere un giallo. Le inchieste di Maigret smontate e rimontate da Diego Fabbri per adattarle in tv sono state il suo banco di prova come autore dove il teatro incontrava la scrittura".

C’è un istante preciso in cui Camilleri da persona diventa personaggio?

"Camilleri diventa personaggio probabilmente da quando per la prima volta partecipa al Maurizio Costanzo Show e da quando viene invitato a raccontarsi di notte da Gigi Marzullo, li è costretto a raccontare se stesso e come è arrivato ad essere scrittore e quindi mostra a tutti con naturalità il suo modo d’essere. D’altra parte da quando Fiorello lo imita a Radiodue diventa persino maschera teatrale. È stato abilissimo e umilissimo a raccontarsi poi in maniera teatrale fra le pagine di Riccardino, l’ultima avventura di Montalbano".

Si è discusso molto dei riferimenti letterari da cui trae spunto il suo Montalbano. Maigret, Pepe Carvalho sicuramente. L’incontro televisivo con Sheridan e il terreno dell’hard boiled (genere letto e apprezzato in gioventù) hanno lasciato qualche traccia nel commissario di Vigàta?

"Camilleri ha sempre detto di non amare le storie all’Agatha Christie ma di essere un appassionato lettore di Patricia Highsmith. Trovava Edgar Wallace meccanico e ripetitivo. Amava Poe, Sciascia, Scerbanenco, Gadda, De Angelis. E a Chandler preferiva Hammett. Come dichiarò in un’intervista riportata dal Corriere della sera: “Hammett, fra i creatori del cosiddetto stile ’hard-boiled’, è uno dei miei numi tutelari. È capace come nessuno di chiudere la trama d’un giallo ricchissimo, formidabile nello spazio d’un racconto lungo o d’un romanzo breve. Eppoi, cosa che non guasta, Hammett era un uomo coraggioso. Quando è stata indagato e processato, insieme con molti intellettuali e uomini di spettacolo, per attività antiamericane, ha mostrato di avere un grande carattere. Stanco, bruciato dall’alcol, ha subito la galera con esemplare dignità e senza spifferare nulla o pentirsi o altre cose del genere“. Sheridan nacque dallo spirito di Casacci e Ciambricco, Camilleri fu solo l’addetto alla produzione di alcuni di quegli sceneggiati".

La mafia non è il grande rimosso di Camilleri ma ne scrive incidentalmente. Anche se visse sulla sua pelle un agguato mafioso: fortunatamente si salvò. Quella del 1986 a Porto Empedocle è storia poco nota che Camilleri ha raccontato raramente ma che l’ha segnato. "Camilleri è cresciuto e ha vissuto in una Sicilia dove la mafia era presente fin da bambino e ne ha potuto osservare le evoluzioni. Non voleva però metterla sul palco e spettacolarizzarla, rendendola protagonista delle sue storie. Voleva evitare l’effetto Padrino".

Due anni prima (1984) – tra l’altro il debutto televisivo della Piovra – sceneggiò Western di Cose Nostre e fu l’incontro con Sciascia. Affinità e divergenze con il maestro di Racalmuto?

"Avevano la stessa visione della Sicilia, ma età diverse e posizioni diverse sul teatro e l’uso della lingua. Per quanto riguarda invece l’impianto sociale necessario alla letteratura poliziesca erano allineati, così come nella comprensione che fosse una gabbia che permetteva di raccontare con sincerità certe tematiche".

Il Montalbano di Camilleri che impulso ha dato al giallo italiano?

"Lo ha rivoluzionato e fatto trionfare all’estero. Ha permesso agli autori italiani di comprendere che la regionalità di questa letteratura poteva diventarne l’identificativo".

Esiste un codice Camilleri, più che una bussola, una ricetta letteraria per creare anche con geografie diverse (usanze e cibi) un buon giallo? Quanto è alto il rischio manierismo? "Allora non esiste una formula alchemica per scrivere alla Camilleri. È un autore singolare e inimitabile perché nel suo essere ha mescolato teatro, radio, cinema, letteratura, poesia, impegno sociale, ricerca storica. Forse per questo sbagliano quelli che cercano di imitarlo pensando che basta ambientare in Italia e far abbuffare il proprio commissario basti a ricreare certe atmosfere. Montalbano mangia le cose che non poteva mangiare il suo autore ma che avevano costruito la sua memoria. Il bello della narrativa gialla è che può reinventarsi se ha l’occhio giusto sul territorio e i cambi sociali. Se diventa stereotipo non sorprende, non spaventa, non racconta".