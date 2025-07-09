Un mito oscuro tra i misteri della Guerra Fredda

(...) Marija Novak si tolse gli occhiali, si spostò il ciuffo dagli occhi col suo gesto automatico al rallentatore e iniziò la sua storia.

Da molto lontano.

"L’Ordine del Drago fu istituito nel 1387 da Sigismondo di Lussemburgo, imperatore del Sacro Romano Impero, come nuovo strumento politico-militare per combattere l’avanzata ottomana nei Carpazi e nei Balcani. Era un Ordine cavalleresco nato per rafforzare la Chiesa di Roma, distruggere l’eresia hussita e soprattutto contenere il potere dell’Impero ottomano."

"Chi erano gli hussiti?" chiese Montecchi.

"Seguaci di movimenti cristiani riformatori che nacquero in Boemia nel quindicesimo secolo e sostenitori delle idee del teologo boemo Jan Hus, che per questo finì sul rogo."

"Eretici, insomma."

"Tutti quelli che la pensano diversamente, in ogni campo, sono chiamati eretici. Figuriamoci se si tocca la Chiesa." Marija sorrise. "Però loro si consideravano dei rivoluzionari."

(...) "La creazione dell’Ordine fu sostanzialmente una chiamata alle armi, rivolta soprattutto all’aristocrazia, per l’organizzazione di una nuova crociata difensiva nel Sudest dell’Europa. E in effetti l’operazione riuscì perché i diversi prìncipi, sovrani e signori feudali cristiani di quelle terre, spesso rivali e litigiosi, riuscirono a fermare l’invasione militare turca e l’islamizzazione dell’Europa. Sotto la bandiera del Drago."

(...) Marija, gli lesse di nuovo nel pensiero e rispose alla domanda che non aveva ancora fatto.

"Perché fu scelto il drago è semplice. Il drago è una delle creazioni più celebri della mitologia antica e del Medioevo, e della sua esistenza erano fermamente convinti gli antichi di ogni nazione. Per alcuni, i draghi sono il principio della felicità e tutti i beni della terra sono affidati alla loro custodia, fra le montagne. Per altri, il drago è il simbolo della divinità manifestata e questo nome veniva dato anche agli eremiti perché vivevano nelle caverne, dove si riteneva vivessero queste creature, e per la loro grande saggezza. La Kabbalah ebraica dice che la loro comprensione è possibile solo agli iniziati e non considera il drago quale simbolo del male, bensì ne fa un simbolo divino. In Cina e nei Paesi buddhisti il drago è spesso sinonimo di sole."

"Sì, ma la cristianità lo identifica con Satana e lo fa uccidere da un paio di santi, mi pare...".

"Non so se lo sa, professore, ma alcuni sostengono che alle origini del cristianesimo il crocifisso non venisse rappresentato con il Cristo inchiodato, ma con un serpente, simbolo della vita, della conoscenza e del fuoco che permetteva di rinnovare la vita stessa. Si ricorda l’acronimo che fu scritto sulla croce di Cristo?".

Montecchi fece affidamento sulla memoria e su qualche lezione, molto lontana, di catechismo. "INRI?"

"Esatto. Per la Chiesa, da sempre, è l’acronimo di Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, che tradotto dal latino vuol dire “Gesù Nazareno Re dei Giudei”. Ma per alcuni voleva dire altro."

"Cioè?"

"INRI uguale Igne Natura Renovatur Integra, ovvero “Il fuoco rinnova tutta la natura“. Non a caso vi furono molti filoni gnostici cristiani dei primi secoli che rappresentavano il serpente come benefattore dell’umanità, messaggero di luce, fonte del potere spirituale. Per loro il serpente era un simbolo del Messia e il centro della religione, nonché dell’essenza divina."

"Scusi" obiettò "ma il serpente non è quello della mela, di Eva, l’ingannatore, eccetera eccetera?".

"Vero. La bestia più astuta fatta dal Signore Dio, Genesi 3,1- 13. Nella Bibbia viene considerato il simbolo del male che perverte la ragione e fa dubitare della bontà di Dio. Ma i serpenti fanno parte dell’iconografia religiosa della Bibbia nel bene e nel male. È Dio stesso che dice a Mosè di costruire un serpente di rame per salvare il suo popolo durante la traversata del deserto."

Montecchi tacque: credere a qualcosa, in senso assoluto, era molto difficile.

Lei proseguì: "E si ricorda qual è il simbolo internazionale delle professioni mediche? Quello che si trova su tutti i mezzi di soccorso sanitario del mondo? È una croce azzurra con sei braccia al cui all’interno c’è un bastone con un serpente attorcigliato, il cosiddetto bastone di Asclepio".

Marija si sporse in avanti.

"Allora, professore, draghi e serpenti non sono così maligni come si vuol fare credere, no?".

Sì, era molto difficile credere, ribadì Montecchi a se stesso. Per lui, sicuramente. A meno che non si parlasse di Scienza.

"Il drago, che per alcuni simboleggia il male supremo, il diavolo, è anche visto da altri come guardiano e protettore di antichi tesori e luoghi magici, oltre che portatore di sapere e conoscenza. Per questo venne scelto dall’Ordine, perché doveva proteggere." (...)