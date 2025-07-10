‘Un libro sotto le stelle’, al via la XXI edizione della rassegna letteraria. Il programma completo

Roma, 10 luglio 2025 – Al via la XXI edizione della rassegna nazionale editoriale #unlibrosottolestelle. Il cartellone è stato presentato questa mattina presso il presso il Circolo Canottieri Irno di Salerno, alla presenza di autorità civili e militari, associazioni del terzo settore e tantissimi cittadini sostenitori dell’iniziativa. Con la XXI edizione, Meridiani vuole rafforzare ancora di più l’importanza del nostro mare e il ruolo strategico per un Paese, l’Italia, posta al centro del Mediterraneo.

La manifestazione ideata e promossa dall'Associazione Meridiani – Apss, in programma dal 23 luglio al 2 ottobre, è in collaborazione con Fondazione Campania dei Festival, Campania Libri Festival; sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura; con il sostegno della Camera di Commercio I.A.A. di Salerno; con il patrocinio di Rai e con il patrocinio e collaborazione di Regione Campania, Anci, Comune di Salerno, Comune di Ottaviano, Città di Castellammare di Stabia, UnionCamere e Parco Nazionale del Vesuvio, Coni Comitato Regionale Campania, Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, Capitaneria di Porto e Guardia Costiera, Lega Navale Italiana, Ussi, Centro Sportivo Italiano - Napoli, Ordine Ingegneri Napoli, Proloco Ottaviano Mediceo; partner Tra.Vel:Mar, Circolo Velico di Stabia, Canoneinverso Officina di idee Ets, Pde, Baita del Re Resort; Tecnoscuola, Polveriera Concept Space, Sanseverino, Raffaello Libreria, Istituto Alberghiero De Medici di Ottaviano; Istituto Alberghiero “R. Viviani” e Liceo Scientifico Severi di Castellammare di Stabia, media partner Rai Pubblica Utilità, il vortice, RadioCanoneinverso, Areanordnews.it, La locanda di Peppe, Pastificio D’Aniello, Masuccio Bar, EspressoCoppola, La Perla del Mediterraneo.

Si parte a bordo del traghetto Acquarius dal Porto Turistico Masuccio Salernitano il 23 luglio alle ore 19,30 con la presentazione del libro Le Sibille di Vincenza Alfano, scrittrice e docente di italiano e latino. Si prosegue il giorno 24 luglio con il libro Sticazzi. La suprema via della leggerezza di Andrea Pietrangeli, eclettico compositore e grafico e il 25 luglio con il volume Il cuoco dei Presidenti di Pietro Catzola, vincitore del Premio Selezione Bancarella della Cucina 2023.

Ormeggiato il traghetto, il secondo ciclo della rassegna continua con formula itinerante nell’incantevole location del Castello Mediceo di Ottaviano dal 29 agosto alle ore 20,30 con la presentazione dei libri: Napoli due volte al dì di Amedeo Colella, scrittore, storico e umorista napoletano. Si prosegue sabato 30 agosto sempre alle 20,30 con la presentazione del libro Storie di calcio femminile. Napoli e Pomigliano: dal dilettantismo al professionismo di Domenico La Marca, avvocato giornalista, e Teresa Maddalo, giornalista e autrice. Domenica 31 agosto si chiude il secondo ciclo della rassegna con la presentazione del volume Vite di confine di Toni Capuozzo, storico inviato di guerra di Mediaset.

Lasciate le pendici del Vesuvio, la rassegna conclude il suo tour estivo, dal 10 al 12 settembre alle ore 19,30 dal Porto di Castellammare di Stabia, navigando tra le acque della Penisola Sorrentina sempre a bordo del traghetto Acquarius della Tra.Vel.Mar. Mercoledì 10 settembre sarà la volta del giornalista Pino Aprile con il suo saggio Il nuovo Terroni, una di quelle letture che non si dimentica. Si prosegue giovedì 11 settembre Giancarlo Siani, Terra nemica del giornalista Pietro Perone, un contributo alla memoria da parte di chi ha lavorato in via Cosenza n. 13, a Castellammare di Stabia, la stessa redazione del Mattino dove ha operato Siani.

La chiusura del terzo ciclo degli incontri è affidata a Lorella Di Biase, giornalista e autrice di programmi televisivi, e della giornalista Monique Gregory Settanni con la biografia Pino Settanni. Il sogno infinito, un racconto a più voci sulla vita e sull’opera del noto fotografo Pino Settanni, partendo dai ricordi di familiari e amici di infanzia, fino alle testimonianze di personaggi del mondo del cinema e della cultura che lo hanno conosciuto e frequentato.

Sarà la Reggia di Quisisana di Castellammare di Stabia ad ospitare l’ultimo incontro della XXI edizione rassegna letteraria ‘Un libro sotto le stelle’, che si inserisce nell’edizione 2025 del Campania Libri Festival, a cura della Fondazione Campania dei Festival. Ad introdurre i diversi appuntamenti, ad ingresso gratuito, e a tenere le fila durante gli stessi sarà Sonia Di Domenico, presenter dell’Associazione Meridiani con la collaborazione dello speaker Silvio Martino direttamente da Rai Radio Live Napoli.

Quest’anno, nella Sezione Memory, sarà ricordato Pino Scaccia, storico inviato della Rai ed ex caporedattore dei servizi speciali del Tg1. Giornalista in prima linea, nel suo lavoro ha saputo coniugare passione e rigore. Per partecipare agli incontri è obbligatoria la prenotazione (fino ad esaurimento posti) tramite e-mail a [email protected] o al numero +39 339.7686861. È richiesto l’acquisto del libro (almeno una copia per coppia), i cui proventi sono destinati alle case editrici. Al termine di ogni appuntamento seguirà un ‘vin d'honneur’ offerto dall’organizzazione. L'arte culinaria e dolciaria è affidata alla sapienza di Alessandro Brigantino e Alfonso Varone del Bar Masuccio e dello Chef Nunzio Illuminato della Baita del Re Resort con la sua brigata.