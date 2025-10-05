Tutto il marciume dell’Italia umbertina

Tra i romanzi di fine Ottocento vale la pena ricordare L’eredità Ferramonti (1884), di Gaetano Carlo Chelli (1847 – 1904), che nel 1976 Mauro Bolognini traspose per il grande schermo con un cast eccezionale, basti ricordare Dominique Sanda, Gigi Proietti, Anthony Quinn. Un romanzo “cattivo”, spietato, ambientato nella Roma umbertina, che racconta una famiglia di bottegai arricchiti in cui serpeggiano l’avidità, la falsità, l’inganno, facendoci entrare nelle loro atroci dinamiche familiari in cui dominano appunto brutti sentimenti, con momenti anche teneri che fanno da contrappunto e mettono ancora più in risalto gli aspetti peggiori di questi legami.

Si potrebbe quasi dire che questo romanzo abbia delle venature dostoevskijane (con riferimento ai Fratelli Karamazov), anche se qui si racconta una famiglia più “larga”. Al marciume privato si affianca quello della politica e del mondo finanziario della nuova capitale del giovane Regno d’Italia, che ci fa anche capire, ahimè, come da allora poco e nulla sia cambiato. Chi legge queste pagine si troverà a vivere una sorta di amara immersione nelle acque meno nobili della razza umana, a toccare con mano “brutture” che in dosi magari differenti ognuno di noi ha dentro di sé. Manca quasi del tutto una figura completamente positiva, anche se a momenti troviamo qualche sprazzo di luce che però non riesce a sconfiggere il buio, rendendo questa storia piuttosto amara.

Lo scenario umano che Chelli mette in piedi riguarda tutti comunque, perché questo genere di contrasti e di battaglie interne alla famiglia, anche se con diverse intensità, non sono rare, e chi ha la fortuna di non viverle direttamente le conosce vedendole intorno a sé.

Questo romanzo ci racconta, insomma, quanto il legame di sangue, con le varie propaggini acquisite, non possa in alcun modo essere una garanzia di sani affetti familiari, e per contrasto ci fa capire che se la famiglia naturale non è come ci aspettavamo, possiamo sempre sceglierne una diversa composta da amici e amiche, cioè non da persone che ci sono “capitate”. Buona lettura.