Tutti i vincitori del Premio letterario ‘Giovani Lettori’ di Venice Gardens Foundation Natura

Venezia, 8 ottobre 2025 - C'è un uomo col cappotto verde che di notte lascia cadere strani sassolini nelle buche dell'asfalto, dove al mattino sono cresciuti bellissimi alberi. E non serve tagliarli, perché il giorno dopo ne sono spuntati ancora di più. Un bambino osserva lo strano miracolo col telescopio del nonno, felice di veder trasformare la sua grigia città in un grande giardino in cui giocare con gli amici. Ma basterà a trasformare il mondo?

Il racconto di Davide Calì

Con questo racconto, illustrato da Irene Penazzi ed edito da Lapis Edizioni, il fumettista e autore per bambini Davide Calì ha vinto una delle sezioni del Premio Letterario Giovani Lettori della Venice Gardens Foundation Natura. Il progetto, alla sua prima edizione, è dedicato infatti a chi aiuta le nuove generazioni, attraverso la lettura, a crescere col rispetto della natura, in modo da imparare poi ad amare l'ambiente e a sentirsi parte dell'intero pianeta.

La presidente Adele Re Rebaudengo

L'iniziativa del premio arriva non caso da colei che da anni è impegnata nel restauro, la cura e conservazione di parchi, giardini e beni di interesse storico, botanico e architettonico. Adele Re Rebaudengo, torinese diventata ormai quasi esclusivamente veneziana, è la presidente della Venice Gardens Foundation, con la quale porta avanti numerosi progetti culturali, artistici e di ricerca per la conoscenza e la tutela del patrimonio “verde”. Fra gli ultimi suoi successi, il restauro dei Giardini Reali vicino a piazza San Marco, e dell'Orto Giardino del Convento della Chiesa del Santissimo Redentore, sempre a Venezia, dove ieri è avvenuta la cerimonia del Premio. Due luoghi che adesso sono tornati fruibili da tutti grazie al restauro della fondazione.

Il comitato scolatico

L'ultimo progetto nato da questo impegno per la natura è il premio letterario che ha selezionato numerosissimi partecipanti dall'Italia e dall'estero, e che ha visto anche il “voto-giudizio” del comitato scolastico, composto da classi di alunni di età diversa della Laguna, accanto alla giuria composta dalla presidente Adele Re Rebaudengo, Valentina Ivancich, Chiara Medioli Fedrigoni, Valentina Romano, Emanuela Rosa Clot, Anna Zegna.

.

Harrington, Grasso, Dorléans, Janisch, Eribruch, Nieto Guridi e Landmann: i vincitori

A vincere nelle diverse sezioni sono stati poi Christina C. Harrington con “Wildoak. Il leopardo nella foresta” di Editrice Il Castoro; Chiara Grasso (e l'illustratrice Irene Penazzi) con “Il Tasso e la Bambina” di Aboca Edizioni;. Marie Dorléans con “Piante Ribelli”, Gallucci Editore. E ancora Premio Speciale Casa Editrice a Heinz Janisch e Wolf Erlbruch per “Il Re e il Mare” di Gallucci Editore; Premio Speciale Creatività per Raúl Nieto Guridi, con “Ö”, Kite Edizion; Premio Speciale Illustrazione a Bimba Landmann per “Noi Kodama”, edizioni Camelozampa, col racconto delle creature fatate che custodiscono le foreste.

I “libri di saggezza”

“Questo Premio, rivolto ad autori, illustratori, editori e in primis ai “piccoli” lettori - ha detto Adele Re Rebaudengo -, è il frutto della dedizione profusa dalla nostra Fondazione e dai sostenitori nella convinzione che l’incontro con 'libri di saggezza' in giovane età possa affinare e ingentilire la facoltà di ascoltare e rispondere all’appello alla nostra coscienza levato dalla natura, di darle voce e diffonderne il messaggio di speranza e bellezza”.