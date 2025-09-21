Tutta la bellezza della Terra. Viaggio verso la consapevolezza

La Terra ci guarda; ma noi umani non facciamo lo stesso. Forse perché preferiamo affogare nelle nostre preoccupazioni e, da qualche tempo, immaginiamo (e prepariamo) il nostro futuro in un altrove che non abbraccia più i suoi confini. Chi vivrà vedrà. Nel frattempo, forse dovremmo provare a (ri)scoprire quanto sia bello il pianeta blu. E per farlo non serve il solito documentario, può aiutarci anche la letteratura. E allora perché non passare qualche ora con Orbital di Samantha Harvey, edito da NN e vincitore del Booker Prize 2024?

Non si tratta della solita storiella impacchettata a tavolino; siamo infatti di fronte a un romanzo bello, e straordinariamente poetico, che potrebbe avere come colonna sonora What a wonderful world di Louis Armstrong.

E il motivo è presto detto: l’autrice ci offre un incredibile viaggio alla scoperta dell’immensa casa che ci accoglie tutti attraverso gli occhi di sei astronauti, che portano con sé tanti frammenti, talvolta dolorosi, del loro passato terrestre e che, dalla stazione spaziale che della Terra accompagna ogni movimento e respiro, imparano a coglierne l’essenza più vera e profonda.

"Vedo alberi verdi, ed anche rose rosse / Le vedo sbocciare, per te e per me/ E fra me e me penso/ che mondo meraviglioso", canta Armstrong. E i protagonisti lo seguono benché non sia così semplice cogliere dall’alto ogni dettaglio e sfumatura.

Eppure, la Terra ci appare in tutta la sua bellezza, a tratti misteriosa: un’orchestra straordinaria di suoni, colori e movimenti che fanno pensare a una danza capace di alleviare ogni dolore.

E non poteva essere altrimenti. Perché il viaggio delle creature immaginate da Harvey è soprattutto interiore, e la meta finale altro non è che la consapevolezza di appartenere a una grande madre che ci ama e chiede soltanto di essere amata.

Giuseppe Di Matteo