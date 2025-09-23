Torna Ken Follett. Il mistero di Stonehenge diventa un romanzo

La storia ha inizio intorno all’anno 2500 prima dell’era comune. Il Monumento era circondato da un alto argine di terra. Vi si accedeva attraverso un varco nel cerchio rivolto a nordest. Poco lontano c’era un gruppetto di case destinate alle sacerdotesse. Quel giorno nessuno vi sarebbe entrato. Il Rito di Mezza Estate si sarebbe tenuto l’indomani.

La gente si recava al Monumento per le cerimonie che avevano luogo quattro volte all’anno, ma l’incontro di così tante persone provenienti da ogni dove era un’occasione importante e tutti portavano con sé beni da scambiare. Alcuni stavano già esponendo la loro merce. Sapevano che era proibito entrare nel cerchio sacro, e privilegiavano la zona vicino all’ingresso, tenendosi alla larga dalle case delle sacerdotesse. Un vocio e un senso di eccitazione nell’aria accolsero Seft e la sua famiglia. Arrivava gente da ogni direzione. C’era un gruppo che si incontrava ogni anno in un villaggio in cima a una collina verso nordovest a quattro giorni di cammino, per poi proseguire lungo un sentiero ben battuto che si diceva fosse un’antica strada; a ogni villaggio che toccava si aggiungevano altre persone, fino a formare una colonna di uomini e bestiame diretta al Monumento.

Cog si fermò vicino a una coppia – Ev e Fee – che realizzava corde con viticci di caprifoglio. I cavatori svuotarono i cesti e Cog cominciò a fare dei mucchietti di pezzi di selce. Fu interrotto da un altro cavatore, Wun, un uomo piccolo dagli occhi gialli. Seft lo aveva già incontrato diverse volte. Era un tipo socievole, amico di tutti, e amava chiacchierare, soprattutto con gli altri cavatori. Era sempre informato su quello che succedeva. Seft pensava che fosse un impiccione. Wun strinse la mano a Cog, usando la stretta informale da sinistra a destra. Quella da destra a destra era più formale e indicava rispetto piuttosto che amicizia. La stretta di mano affettuosa era da destra a sinistra e da sinistra a destra allo stesso tempo. Cog era taciturno come sempre, ma Wun parve non accorgersene. "Vedo che siete tutti e quattro qui" disse. "Non c’è nessuno a guardia della vostra cava?" Cog lo guardò insospettito. "Chiunque tenti di impadronirsene si ritroverà con la testa spaccata." "Bravo" ribatté Wun, fingendo di approvare il suo atteggiamento aggressivo. Nel frattempo osservava attentamente il mucchio di selci parzialmente lavorate, valutandone la qualità. "A proposito" disse "qui c’è uno che ha una grande quantità di corna. Meravigliose." Le corna dei cervi rossi, dure quasi come la pietra e molto appuntite, erano tra i più importanti strumenti dei cavatori, che le usavano come picconi. "Dovremmo dare un’occhiata" disse Olf a Cam.

Tutti guardavano Wun e nessuno fece caso a Seft, che, cogliendo al volo l’occasione, ne approfittò per sgattaiolare via e dileguarsi tra la folla.

