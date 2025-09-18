"Tondelli, amico mai conosciuto". Ritratto postmoderno firmato Brizzi

Gamberini

Bologna, 1992. Ai piedi delle Due Torri l’editore Massimo Canalini strapazza un giovanissimo Enrico Brizzi, invitandolo a leggere i consigli che Pier Vittorio Tondelli aveva dato, poco tempo prima, ad altri aspiranti narratori prima di lui. "Perché non scrivete pagine contro chi odiate? O per chi amate – le parole di PVT –. C’è bisogno di sapere tutte queste cose. Siete gli unici a poterlo fare (…) Siete voi che dovete raccontare". Nel giro di due anni Jack Frusciante è uscito dal gruppo sarebbe stato pubblicato da Transeuropa. Brizzi ha solo “sfiorato” Tondelli – scomparso nel 1991 – eppure "per una combinazione del destino, ho lavorato sempre nel suo solco", spiega. E ora l’autore bolognese racconta lo scrittore nato 70 anni fa in SuperTondelli (HarperCollins). Un po’ maestro, un po’ amico segreto. E lo fa, tra testi e testimonianze, rievocando un mondo di provincia, arrivando fino a Rimini, passando per la Bologna degli anni Settanta, il Dams, gli scontri, gli "scoramenti", la tossicodipendenza dilagante. La giovinezza.

Quello di Brizzi è anche un viaggio fisico, sui pedali: partito a maggio dal Salone del Libro di Torino, è arrivato fino a Correggio per posare un fiore sulla tomba di Vicky, come anticipato nel reportage pubblicato su QN. "Il testo era già impostato, ma a volte la vita compie un cerchio perfetto. Un anno fa è mancato anche Canalini e mi è sembrato inevitabile fare questo giro in bicicletta, il mezzo della pianura".

Brizzi, a Tondelli e ad Andrea Pazienza dedicò il suo romanzo d’esordio.

"Ho lavorato per anni seguendo i consigli di un autore che solo pochi mesi prima avrei trovato nella stessa redazione. E dunque è stato un omaggio a un amico che non ho mai conosciuto".

Anche perché la sua produzione letteraria è tutta concentrata fra il 1980 e 1990.

"Nel decennio in cui si dice che il romanzo italiano è morto – anche se esce Il nome della rosa di Umberto Eco – in realtà rinasce grazie a questa pattuglia di giovani narratori, fra cui Andrea De Carlo. Ma Tondelli è l’unico a dedicare una parte cospicua del suo tempo ai giovani. A me interessava raccontare un ragazzo della nostra terra, affascinato dalla musica e dalla società. Il suo desiderio di aprirsi al mondo dalla provincia, ma anche lo sbigottimento davanti alla violenza selvaggia di quei tempi. Era cresciuto in una parrocchia progressista, di certo non saliva sulle barricate. E ha scontato dei paradossi".

Quali?

"Dopo la morte se ne doveva parlare come della più grande icona gay italiana o di un autore cattolico vicino alla tradizione. Ogni etichetta è sempre riduttiva. Autore generazionale, giovane… Sono tutti modi per non dire grande scrittore. Cosa che è stato. E pure generoso. Nel 1985, quando finalmente può vivere della sua scrittura con il successo di Rimini, mette il suo tempo a disposizione dei ragazzi con il progetto Under 25".

Il libro racconta anche l’importanza di editori ed editor, di maestri. È diverso oggi per i giovani autori?

"Molto. Non esiste più una piccola editoria di ricerca, che fa fare la gavetta ai ragazzi. Quando arrivai a Transeuropa i volumi del progetto Under 25 uscirono per gli Oscar Mondadori. Era possibile fare il grande passo. I grandi editori oggi rischiano meno, non vanno più a cercare gli “sbarbi“ cresciuti nelle piccole case editrici, vogliono influencer, qualcosa che abbia già un brand. Potremmo avere un nuovo Calvino e non saperlo perché non è abbastanza instagrammabile".

Tondelli definiva la sua una scrittura emotiva, emozionale. Cos’altro lo contraddistingue?

"Il suo essere narratore. Cambiare sempre, evolvere, anche a costo di lasciare la pagina un po’ sporca e densa. Per lui scrivere era come suonare jazz, ne metteva in primo piano la sensualità, era un liberarsi dalle censure. Tutti i testi erano accumunati da un’urgenza. E poi è stato un intellettuale di nuovo modello: prima degli anni ’80 sarebbe stato impensabile per un autore consigliare film da vedere e libri da leggere, video musicali. Infine, non è stato solo un narratore e giornalista, ma anche un uomo di cultura a tutto tondo".

Si celebrano i 70 anni dalla nascita, ma Tondelli è stato abbastanza capito e valorizzato?

"Ha rischiato di restare ai margini. Ma se continuiamo a parlare di lui, se c’è un film in lavorazione di Luca Guadagnino su Camere separate, se i ventenni lo leggono, significa che è uno di quei personaggi che non entra nel canone all’istante, ma è al centro di un culto popolare, che ha coinvolto anche docenti universitari e una generazione di autori. Allora Tondelli non potrà più essere dimenticato. Entrerà a fare parte del “canone“ ufficiale? La mia scommessa è sul sì. È stato mite, gentile e un precursore. Parlare, ad esempio, di omosessualità in modo esplicito negli anni ‘80 non era certo come parlarne oggi. Ha sfidato le convenzioni, credendo più alle battaglie civili che alla politica".

Perché SuperTondelli?

"Pensando a Un weekend postmoderno, è un meta-omaggio con un libro grosso, colorato, grintoso. Super perché negli anni Ottanta era tutto super, dai supereroi alla benzina. Essere normali non bastava più".