Tom Robbins, icona pop della controcultura

È morto Tom Robbins, scrittore statunitense icona della controcultura. Aveva 92 anni. L’annuncio della morte è stato dato dalla la quarta moglie, Alexa D’Avalon, una sensitiva sposata nel 1994, in un post su Facebook. "Sono grata che Tom abbia vissuto così lungo – si legge – aveva un eterno spirito giovane". Tom Robbins è stato autore di romanzi comici e stravaganti su autostoppisti dal pollice gigante, agenti segreti strafatti e agenti di borsa mistici; romanzi che hanno conquistato milioni di lettori appassionati della controcultura americana nel periodo tra la fine della guerra nel Vietnam e l’ascesa dell’America di Ronald Reagan.

La m oglie ha raccontato che lo scrittore se n’è andato un po’ come ha vissuto: "Era circondato dalla sua famiglia e dai suoi fedeli animali domestici. In questi ultimi difficili capitoli è stato coraggioso, divertente e dolce. Ha chiesto che le persone lo ricordino leggendo i suoi libri".

Robbins ha assecondato la sensibilità hippy dei giovani a partire dai primi anni ‘70 con libri che avevano trame tortuose, spunti pop-filosofici (che lui chiamava “serietà ludica”) e frequenti battute contro le convenzioni sociali e la religione organizzata. È diventato uno dei rari scrittori in grado di ottenere sia un seguito di culto che lo status di bestellerista con storie di sesso, droga e misticismo. È stata Mondadori a portare l’autore in Italia negli anni ‘80 e dal 1993 è subentrata la casa editrice Baldini e Castoldi: fra i suoi titoli più noti Uno zoo lungo la strada, Il nuovo sesso: Cowgirl (diventato l’omonimo film del regista Gus Van Sant nel 1993), Natura morta con picchio, Coscine di pollo, Feroci invalidi di ritorno dai paesi caldi. I personaggi di Robbins sono sempre sopra le righe e fuori dagli schemi. Tra questi, Sissy Hankshaw, l’autostoppista con gli enormi pollici in Il nuovo sesso: Cowgirl e Switters, l’agente pacifista della Cia innamorato di una suora in Feroci invalidi di ritorno dai paesi caldi, mentre Coscine di pollo presenta una lattina parlante di maiale e fagioli.

"Quello che cerco di fare, tra le altre cose, è mescolare fantasia e spiritualità, sessualità, umorismo e poesia in combinazioni mai viste prima in letteratura", ha detto Robbins in un’intervista del 2000. "E quando un lettore finisce uno dei miei libri, vorrei che si trovasse nello stesso stato in cui si troverebbe dopo aver visto un film di Fellini o un concerto dei Grateful Dead". Nato a Blowing Rock, nella Carolina del Nord, il 22 luglio 1932, in una famiglia di religione battista, Tom Robbins si arruolò nell’Aeronautica militare che lo mandò in Corea del Sud come meteorologo. Cominciò a scrivere lavorando al giornale della Washington and Lee University insieme a Tom Wolfe, che sarebbe poi diventato uno dei più famosi scrittori e giornalisti americani. Dopo varie esperienze psichedeliche, Robbins lavorò come redattore e critico per i giornali di Richmond e Seattle, dove si trasferì negli anni Sessanta in cerca di un’atmosfera più progressista di quella offerta dal Sud. Ha poi raccontato di aver scoperto la sua vocazione di romanziere a un concerto dei Doors nel 1967.

Il suo primo libro, Uno zoo lungo la strada (1971), che racconta del corpo mummificato di Gesù rubato dal Vaticano che finisce in un chiosco di hot dog nel nord ovest degli Stati Uniti, ottenne immediatamente successo. Fu definito dalla rivista Rolling Stone "il romanzo per eccellenza degli anni Sessanta" e vendette più di centomila copie in formato tascabile. Cinque anni dopo, il successo del suo secondo libro, Il nuovo sesso: Cowgirl (1976), in cui Sissy fa l’autostop in un mondo di sesso, droghe e misticismo, lo ha reso uno dei suoi cult.

