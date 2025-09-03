Settembre in libreria: da Ken Follett a Dan Brown, ecco i protagonisti dell’autunno

Settembre 2025 si preannuncia come un mese di fuoco per chi ama leggere. Le librerie si riempiono di novità attese da tempo, ritorni di grandi autori e sorprese italiane e internazionali. La scelta è così ricca che sarebbe impossibile dare spazio a tutto. Tra i titoli in uscita, spiccano opere che uniscono l’epicità dei bestseller internazionali, l’intensità della narrativa italiana, l’attualità che inquieta e il fascino irresistibile del fantasy. Abbiamo scelto sei libri che, pur diversi per genere e stile, hanno in comune uno sguardo forte sul mondo, reale o immaginario, e la capacità di restare dentro al lettore.

Storico / Epico – Il cerchio dei giorni – Ken Follett – Mondadori (dal 23 settembre)

In questo romanzo epico, Ken Follett ci conduce nella preistoria e nella costruzione di Stonehenge, uno dei misteri più affascinanti dell’umanità. Seft, giovane cavatore di selce con un talento speciale, sogna una vita diversa accanto alla donna che ama. Joia, sua amica e sacerdotessa carismatica, sogna invece la realizzazione di un’opera grandiosa: un cerchio di pietre. In un mondo afflitto dalla siccità e dai conflitti tribali, i due uniranno le forze per un’impresa che supera la sopravvivenza quotidiana. Lo stile riconoscibile di Follett rimane fedele al racconto corale, fondendo lo sguardo storico con dimensioni personali profonde.

Thriller / Mistero – L’ultimo segreto – Dan Brown – Rizzoli (dal 9 settembre)

In libreria a settembre la tanto attesa sesta avventura del professor Robert Langdon, tra mistero, thriller e riflessione sulla scienza della mente. Langdon si trova a Praga con la compagna Katherine Solomon, studiosa di scienze noetiche. Quando lei scompare misteriosamente, Langdon si trova a combattere contro una potente organizzazione, intrighi antichi e un destino che rischia di riscrivere la nostra comprensione della mente umana. Come al solito una miscela perfetta tra tensione, ricerca spirituale e simbolismo storico.

Narrativa italiana – Destinazione errata – Domenico Starnone – Einaudi (dal 30 settembre)

Domenico Starnone in questo monologo introspettivo, con una narrazione malinconica e riflessiva, racconta di un uomo anziano che, durante un viaggio in treno, ripensa alla sua vita. Un episodio apparentemente banale diventa specchio delle scelte, dei rimpianti e dell’idea di trovarsi, inevitabilmente, nel “posto sbagliato.

Reportage / Attualità – I figli dell’odio – Cecilia Sala – Mondadori (dal 2 settembre)

Un saggio-reportage che attraversa i conflitti del Medio Oriente con empatia e rigore. Sala racconta Israele, Palestina e Iran raccogliendo testimonianze dirette di chi vive sotto il peso del conflitto, mettendo in luce radicalizzazione, paura quotidiana e sguardi di speranza spezzata. Non solo informazione, un libro che travolge emotivamente grazie a un approccio umano e documentaristico.

Fantasy – Il crocevia dei corvi – Andrzej Sapkowski – Nord (dal 30 settembre)

In libreria il tanto atteso prequel alla saga originale di The Witcher. Il giovane Geralt ha appena terminato dall’addestramento a Kaer Morhen. In un mondo spietato, un atto ingenuamente eroico scatena conseguenze tragiche. Preston Holt, uno strigo burbero e ambiguo, lo salva, insegnandogli i doveri di un vero strigo: proteggere gli innocenti e rimanere se stessi.

Memoir / Famiglia – Mia nonna e il Conte – Emanuele Trevi – Solferino (dal 2 settembre)

Questo libro raccoglie affetti profondi, una memoria personale che risuona universale. Trevi ripercorre le estati passate nel giardino di sua nonna Peppinella, personaggio centrale e affascinante della sua infanzia. Un giorno, appare un Conte ultraottantenne che attraversa il giardino con un mazzetto di fiori: un gesto limpido e innocente che diventa simbolo di memoria, distanza e affetto sospeso.

Tra le uscite segnaliamo anche: Tanta ancora vita (Einaudi) di Viola Ardone, A esequie avvenute. Una storia dell'Alligatore (Einaudi) di Massimo Carlotto, Dove fummo invincibili (Ponte alle Grazie) di María Oruña, Non temere alcun male (Longanesi) di James Patterson, Che succede a Baum? (La Nave di Teseo) di Woody Allen, Un milione di scale. Le ragazze della Rinascente (Neri Pozza) di Giacinta Cavagna di Gualdana, Tutto il mio folle amore (Garzanti) di Francesco Carofiglio, San Francesco (Laterza) di Alessandro Barbero, La luce e l'onda. Cosa significa insegnare? (Einaudi) di Massimo Recalcati.