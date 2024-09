“Senza sangue” di Baricco è un film diretto da Angelina Jolie: la prima a Toronto

Toronto, 15 settembre 2024 – Ricordo di una famiglia, della guerra, di un trauma e racconto di una vendetta. È “Senza sangue” di Alessandro Baricco visto attraverso la regia di Angelina Jolie. Il film “Without Blood”, ispirato dal romanzo del 2002 dello scrittore, è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival. È la sesta opera da regista dell'attrice americana _ reduce dal trionfo a Venezia per l’interpretazione della Callas nel film “Maria” di Pablo Larraín, grazie alla quali molti la danno già come vincitrice agli Oscar _ ed è stata girata negli studi di Cinecittà a Roma.

Il film inizia con un massacro che si compie in una remota fattoria di una località da selvaggio west, unica sopravvissuta una bambina. Anni dopo due persone, Nina (Salma Hayek Pinault) e Tito (Demián Bichir), da quella che sembra una conversazione di routine tra una cliente e un edicolante, si ritrovano seduti al tavolo di un caffè a parlare di un passato traumatico, ognuno secondo la sua versione. Nina è la bambina scampata al massacro, Tito è il ragazzo che fece fuoco contro il padre di lei. Fu lui tuttavia a fare in modo che la ragazzina non venisse uccisa. Man mano che il racconto prosegue, da semplice ricordo diventa come l'anatomia di una vendetta ma senza sangue. È la scena di una donna che ha visto sterminare la sua famiglia durante la sua infanzia e l'uomo che è stato complice di quel passato.

Per il suo nuovo lavoro, la Jolie è tornata ad affrontare un tema che sembra a lei caro, la guerra e le sue conseguenze. Salma Hayek è straordinaria nell'esprimere la sua tragedia facendo un uso limitato della parola e parlando invece con la gestualità del suo corpo e l'espressione dei suoi occhi. È la sua forma di "violenza” per la sua vendetta contro Tito.

"Il libro - ha dichiarato in un'intervista a People - ha avuto un effetto emotivo su di me così come su tante altre persone. Parla di questioni importanti da discutere”. Jolie, 49 anni, si è occupata anche della sceneggiatura del film per la regia si è fatta aiutare da due dei suoi sei figli, in particolare Pax, 20 anni, e Maddox, 23 anni. Pax è arrivato sul red carpet portandosi dietro le conseguenze di una brutta caduta in bicicletta lo scorso luglio. Non è, inoltre, la prima volta che la Jolie ha lavorato con la Hayek. Entrambe erano nel cast di “Eternals”, film del 2021 basato sul gruppo degli Eterni di Marvel Comics. “È forse la miglior regista con cui ho lavorato”, ha detto la Hayek.