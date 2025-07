Scrivere e leggere per non soccombere

Mi capita sempre, in spiaggia, (gestisco uno stabilimento balneare a Lerici, in Liguria) di osservare quante persone, sdraiate al sole, si rilassano leggendo un libro. Negli anni ho visto la percentuale scendere drasticamente, mentre saliva quella dei consultatori di schermo di telefonino. Dirò anche che, in altri Paesi, così non accade: anglosassoni, nordici e francesi, hanno sempre il loro bel testo davanti agli occhi.

Per darvi idea delle dimensioni del fenomeno citerò dei dati personali. All’inizio del 1997 uscì Le Pietre della Luna, mio romanzo d’esordio per Longanesi. Nel panorama letterario nazionale ero un perfetto sconosciuto. Ricordo che, dopo la prima edizione rilegata, uscì quella ‘Superpocket’ una pubblicazione a grande distribuzione economica, stampata in centodiecimila copie.

Dal mio primo romanzo a oggi sono passati trenta anni. In questo lasso di tempo ho pubblicato venticinque scritti di discreto successo, attestandomi sempre ai primi posti nelle classifiche di settore per ogni nuova uscita. Credo quindi di aver raggiunto una notorietà superiore a quella della mia opera prima. Sapete, oggi quanto ‘tira’ un mio ‘Superpocket’? Quindici forse ventimila copie. Distratti come siamo da palmari, computer, vita frenetica e altro, leggiamo sempre meno.

Poco male, obietteranno i non lettori: si vive bene anche con le serie televisive, chattando col telefonino, socializzando in rete. Avete mai riflettuto su quante cose si perderebbero senza che qualcuno le scriva? Probabilmente andrebbero a ramengo per prime le sceneggiature delle serie televisive. Con quelle andrebbero a ridursi film, sceneggiati, teatro e opera. Chat e social, con la disaffezione alla scrittura, diventerebbero una sorta di torre di Babele (più di quanto non lo siano già) e andrebbero in disuso. Anche le notizie, senza giornalisti ed editori professionisti, si ridurrebbero a commenti faziosi o, peggio, a falsi inventati di sana pianta.

Insomma, se il bel vizio di prendere carta e penna per lasciare memoria dovesse abbandonarci, vedo un imbarbarimento culturale profondo. Chi ci salverà allora? Mi rifiuto di pensare che sarà l’intelligenza artificiale a sostituirsi alle nostre cellule cerebrali e a decidere per noi anche sullo stesso nostro libero arbitrio. A quel punto avrebbero ragione i colossal fantascientifici degli anni ’60 nei quali la macchina artificialmente intelligente finiva sempre per soppiantare l’uomo e diventare padrona dell’Universo. Insomma, se la nostra intenzione è quella di mantenere almeno il nostro livello intellettuale in questo mondo – pur pieno di difetti, ma sempre bello e ospitale – non ci resta che leggere. O ricominciare a farlo.