Rick Riordan: "La mitologia greca appassiona e aiuta a comprendere il mondo. Il fantasy ha un grande futuro"

La saga di Percy Jackson e gli dèi dell’Olimpo compie vent’anni, eppure non sembra invecchiata di un giorno. Le creature della mitologia greca raccontate in chiave moderna da Rick Riordan sono più attuali che mai: vive, litigiose – e a tratti vendicative – popolano le strade di New York, pronte a gettare la città nel caos. Figure complesse e contraddittorie che ben incarnano le mille sfaccettature dell’animo umano. Molti ricorderanno la versione cinematografica diretta da Chris Columbus, ma i lettori cresciuti a pane e fantasy custodiscono ancora gelosamente le copie cartacee di una delle saghe più longeve del ventunesimo secolo. E chi desidera affacciarsi per la prima volta all’universo di Riordan, può trovare nelle librerie l’intero racconto racchiuso in un unico volume edito da Mondadori.

Intanto lo scrittore statunitense ha scelto di lasciarsi alle spalle il “mezzosangue“ Percy – adolescente che condivide il patrimonio genetico con il dio del mare Poseidone – per esplorare altri volti e mondi del microcosmo letterario da lui creato. Il 23 settembre è uscito La corte dei morti, ultima fatica di Riordan – edita in Italia sempre da Mondadori e scritta a quattro mani con Mark Oshiro – in cui i protagonisti sono Nico di Angelo e il suo ragazzo Will Solace: comunque parte dell’universo letterario di Percy Jackson, La corte dei morti è il sequel di Luce e tenebra e secondo capitolo della saga rinominata Le avventure di Nico di Angelo. Dopo la tre giorni al Lucca Comics & Games, domani Riordan sarà al Teatro Manzoni di Milano per dialogare con Teresa Cherubini e ragionare insieme sul successo di una saga di culto del genere fantasy.

Riordan, la sua saga ha superato ormai la maggiore età: quanto è cambiato il suo stile nel corso di questi vent’anni? "Diciamo che il mio modo di scrivere è cresciuto e cambiato con me. Fatico a identificare cosa sia mutato, ma ho piena consapevolezza della causa: ho sempre provato a raccontare il mondo e con il passare degli anni è cambiata la mia percezione del pianeta in cui abitiamo. L’evoluzione della mia scrittura va di pari passo con chi sono e come vivo il presente".

Qual è l’ingrediente segreto che ha reso la sua saga così longeva? "Mi sorprende che dopo vent’anni Percy Jackson continui a occupare uno spazio nelle librerie e soprattutto nei cuori dei giovanissimi. Credo che la mia scelta di attingere alla mitologia greca rendendola divertente e interessante agli occhi degli adolescenti sia stata un po’ la chiave di volta per la mia saga. Gli dèi sono delle figure profondamente affascinanti: le loro origini, le loro peripezie, le loro passioni e i loro drammi hanno stregato intere generazioni di lettori. Per scrivere i miei libri ho approfondito con molta attenzione i testi del passato e io per primo, tolti i panni dello scrittore e indossati quelli dello studioso, mi sono lasciato travolgere da questa dimensione così lontana e al tempo stesso vicina a noi".

Perché attingere al passato per parlare ai giovani del presente? "Guardare al passato e nello specifico alla mitologia greca è un modo per leggere la nostra contemporaneità. Credo che la scelta di rappresentare le divinità antiche sia un bisogno intrinseco tramandato di generazione in generazione: calandole nell’attualità possiamo provare a capirle. Prima di raggiungere la Lombardia ho trascorso diversi giorni in Toscana e lì, girovagando tra affreschi e statue, ho compreso il bisogno umano di creare un ponte con il nostro passato, con la nostra eredità culturale".

Ormai molti libri fantasy tendono ad avere trame molto simili o schemi ripetitivi: cosa si può fare per rinnovare questo genere? "La responsabilità di dare nuova linfa a questo mondo letterario è tutta nelle mani delle nuove generazioni, ma per adesso il suo futuro resta un’incognita. Non ho una ricetta per rivitalizzare il fantasy, ma ci sono tanti autori in erba capaci di creare nuove tendenze e ripongo molta fiducia verso gli scrittori del futuro".

Il futuro. L’avvento dell’intelligenza artificiale nella scrittura la spaventa o affascina? "Nessuna delle due. Penso che l’IA non debba valicare i confini della letteratura; si tratta di un mondo in cui sono i pensieri, la creatività e la voglia di esprimersi dell’autore ad avere un ruolo da protagonisti. La scrittura dev’essere un piacere per chi intraprende questa professione, non un freddo compito da portare a termine. E poi mi sento di fare una domanda un po’ provocatoria: se non abbiamo l’impulso di raccontare e dobbiamo ricorrere a stratagemmi o scorciatoie per farlo, perché un lettore dovrebbe avere voglia di comprare il nostro libro?"

Dal 23 settembre è tornato in libreria con La corte dei morti: qual è il futuro della sua saga? "Non c’è un piano o un disegno, scrivo quando sento di volerlo fare e quando penso che ciò che sto creando sia in grado di entusiasmare realmente i miei lettori. Posso dire che ho già in cantiere il prossimo libro della saga: d’altronde c’è un mondo intero da esplorare".