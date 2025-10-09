Radio Bari, ragazzi e la libertà: viaggio nel cuore della Resistenza

Il tempo, tra le sue pieghe, nasconde storie, come fotografie dimenticate in un cassetto o diari di cui nessuno conosce l’esistenza. Basta, però, che qualcuno sia disposto a leggere tra le righe e a guardare con occhi nuovi il passato che questo riprende a rivivere. La letteratura fa proprio questo quando si intreccia con la memoria: scava nel passato non per nostalgia, ma per riportare alla luce ciò che ci parla ancora, oggi.

Con Francesco Carofiglio, scrittore capace come pochi di dare forma narrativa ai luoghi e alle emozioni collettive, ospite del nostro vodcast Il Piacere della lettura, si è parlato proprio di questo intreccio sottile tra storia e memoria, tra archivi e voci interiori. Con lui si è ripercorso il lavoro dietro Tutto il mio folle amore (Garzanti), romanzo ambientato a Bari nel 1943, che racconta un periodo cruciale della città e del Paese, intrecciando memoria familiare, formazione e nascita della resistenza civile, con la radio come strumento di verità e speranza.

“La difficoltà maggiore – racconta Carofiglio – era permettere ai personaggi di finzione di entrare in maniera agevole nello scenario della grande storia”. Per riuscirci ha lavorato come uno storico e come un romanziere insieme: ore in archivio, testimonianze di superstiti, ricostruzioni iconografiche e poi, su tutto, il ritmo preciso di una “cucitura lenta, certosina, ma necessaria” della memoria.

Al centro ci sono Ale, Lallo e Carolina, tre adolescenti che attraversano paura, amore e coraggio. “Quando scrivo storie con protagonisti adolescenti – confida – divento loro amico. Corro con loro”. Carolina, ammette, è un personaggio di cui si è innamorato. Lallo è la vitalità, Alessandro è il dubbio e la voce interiore.

Il romanzo si apre con una festa che diventa tragedia: il 25 luglio 1943 Mussolini cade, la città esulta. Tre giorni dopo, il 28, i miliziani sparano sulla folla pacifica. “Quel giorno è una ferita per Bari - dice Carofiglio. - Poi arriverà l'8 settembre. E quello che segue l'8 settembre darà la linea di impulso alla vicenda narrativa e alla vicenda dei protagonisti.”

La radio è la chiave narrativa: Radio Bari diventa una voce libera, modernissima, che mescola bollettini, filosofia e canzoni proibite. “Il jazz era la musica della libertà”, ricorda.

Non manca la dimensione culturale: attraverso un professore-mentore, il romanzo lega filosofia e resistenza. I classici diventano strumenti di pensiero critico, antidoto narrativo alla paura. È qui che emerge uno dei temi più forti dell’intervista: la memoria personale come chiave per leggere la Storia. “Non è importante che quello che ricordi sia avvenuto davvero, l’importante è che tu lo ricordi”, scrive Carofiglio.

Anche Bari diventa personaggio: luoghi reali e perduti, ricostruiti con la precisione di un regista. “Era come girare un film: dovevo essere regista e scenografo insieme”. La struttura del romanzo alterna la voce del narratore e il diario intimo di Alessandro. Un doppio binario che permette di fondere sguardo storico e sguardo personale, la cronaca e il battito del cuore.

Alla fine, ciò che resta impressa è una domanda più grande della storia stessa: che cosa significa resistere? Per Carofiglio, la risposta passa attraverso l’arte, la parola, la musica, ma soprattutto attraverso la memoria condivisa.

Perché ogni storia del passato, se raccontata con voce viva, parla al presente. Perché quei giovani, sono i nostri giovani, e la guerra e la condivisione di ideali di libertà non appartengono a un periodo storico, ma a tutte le epoche e a tutti gli uomini e le donne che le hanno attraversate. Così è stato ieri, così è oggi. E così sarà sempre.