Rachid Benzine : "Il mio libraio di Gaza: l’empatia della letteratura contro la disumanizzazione"

Nabil è il libraio di Gaza. Mentre tutto crolla attorno, lui resiste con i suoi libri. Ma Nabil con le sue ferite, le sue perdite, la sua rabbia è anche la storia di questa Striscia di terra. Rachid Benzine è considerato una delle figure di spicco dell’islamismo liberale e ha scritto Il libraio di Gaza (in Italia esce per il Corbaccio) che racconta l’incontro tra un fotografo di guerra e il libraio, appunto.

Può un romanzo raccontare l’orrore di Gaza, dopo che ogni giorno entrano nelle nostre case le immagini di morte e disperazione?

"L’obiettivo, non soltanto letterario – racconta Benzine – è quello di lottare contro il processo di disumanizzazione a Gaza. Noi riceviamo solo immagini di distruzione, di palestinesi ormai ridotti a delle statistiche, a dei numeri. La letteratura invece ci permette di umanizzare di nuovo. Le immagini che girano sui social network producono un effetto anestetizzante, rendono ormai banale la situazione e questa banalizzazione ha delle conseguenze gravissime perché non fa altro che stimolare un sentimento di rabbia e d’impotenza a cambiare la realtà. La letteratura invece permette di ritrovare quell’empatia, attraverso l’identificazione del personaggio: noi a un certo punto incarniamo il personaggio del mio libro".

Nabil, il suo personaggio, ha conosciuto i lutti, il dolore e anche il carcere. Si è aggrappato a libri come Se questo è un uomo di Primo Levi. Ha una valenza simbolica forte questa scelta letteraria di fronte ai corpi dei palestinesi martoriati e affamati nella Gaza di oggi dopo i raid israeliani.

"La Storia ci ha insegnato qualcosa? Forse no. Abbiamo bisogno di ritrovare uno spazio per conservare la nostra umanità, la nostra dignità. La nostra come essere umani, ma anche quella degli altri. Questo libro racconta qualcosa che va oltre Gaza, il fatto che sia tradotto in quattordici lingue ci dimostra che questa storia va oltre i confini di Gaza e si può applicare a qualsiasi parte del mondo. Ciò che è successo a Gaza potrebbe essere un avvertimento sulla violenza che potrebbe arrivare anche in altre parti del mondo. In questi due anni abbiamo assistito spesso al fallimento del diritto internazionale e la gente lo sente. I libri come quello di Primo Levi o l’Amleto di Shakespeare che vengono citati pongono delle questioni importanti".

A iniziare dall’esistenza stessa che è in gioco.

"Sì. Essere o non essere, se viene interpretato oggi in Occidente rischia di ridursi a una questione individuale. Invece la questione dell’essere o non essere per un palestinese ha un’eco a livello collettivo, esistenziale. Significa esistere o non esistere, in quanto popolo palestinese. La letteratura ci pone una questione fondamentale: tutte le vite hanno uguale valore o c’è una vita che merita più di un’altra il ricordo e le lacrime?".

Lei è da sempre un uomo del dialogo. Per quanto siano infinite le vie del dialogo, ce ne sono di percorribili al momento attuale? L’esito di questi negoziati tra Israele e Hamas – che si sono appena chiusi a Sharm el-Sheik – ci dice che forse una possibilità concreta (e reale) c’è.

"Oggi non abbiamo altra scelta per resistere, per non aggiungere male al male, per non cadere nell’odio se non quella del dialogo. Perché il senso d’impotenza è molto pericoloso, rischia di portare ad altro odio e ad altra violenza. Io credo che le parole possono salvarci se le utilizziamo per trovare un’altra via possibile all’odio e alla violenza. Abbiamo assistito a un dibattito spesso ideologico, a una frattura, e questo è dovuto alla mancanza di attenzione nei confronti dell’altro. Ed è per questo che cito Simone Weil quando dice che “l’attenzione è la forma più pura di generosità“, perché è quella che ti fa chiedere all’altro qual è il suo tormento".

Ora sembra meno utopico pensare a una pace duratura?

"La pace è possibile se parte dall’ascolto dell’altro. La pace è possibile se il tormento dell’altro diventa parte della tua storia. Deve esserci uno scambio tra le due parti".

All’inizio lei scrive "questa terra è una litania di rappresaglie e di odio accumulato". Nel libro ripercorre anche il fallimento degli accordi di Oslo. Ma davvero è il destino, cui è condannata questa terra? O forse c’è da sperare adesso che si possa invertire questa direzione?

"La storia ci dimostra che presto o tardi l’oppressore finisce per crollare, così come le dittature. E di conseguenza anche la violenza cessa. In questi giorni ci sono stati esempi in cui si è visto un rifiuto a cedere alla violenza. Perché alcuni invece hanno ormai accettato la violenza sui palestinesi. Bisogna interrogarsi su questo consenso alla violenza, cui assistiamo. Abbiamo bisogno di combattere per difendere i diritti in tutto il mondo, di fronte a chi è uscito dal quadro internazionale e non sente più di aver alcun obbligo nei confronti dei più deboli. E allora bisogna armare i più deboli, come dice Weil, perché i più forti hanno la tendenza a imbarbarirsi. Ma come si armano i più deboli? Con la poesia, con la narrazione e soprattutto attraverso la loro voce per difendere così il loro diritto a esistere".

Le piacerebbe che il suo romanzo fosse letto nelle scuole?

"A Strasburgo ho incontrato 250 studenti dei licei che stanno lavorando su questo libro per la maturità. E spero che questo libro riesca a toccare sempre più persone. La forza della letteratura è quella di creare empatia. Alla fine il lettore si ritrova in Nabil che attraverso i libri, alla letteratura, cerca di resistere alla violenza e alle bombe".