Premio Estense a Mian. Nella Russia profonda il malessere dell’Europa

L’aquila d’oro vola sulle rive del Volga. È il libro di Marzio G. Mian, Volga Blues. Viaggio nel cuore della Russia (Granma Feltrinelli), uno spaccato nella Russia profonda che trova nella dimensione del fiume uno dei suoi elementi più identitari, ad aggiudicarsi la 61ª edizione del Premio Estense. Una rassegna – quella promossa da Confindustria Emilia, sostenuta da tantissime realtà produttive del territorio e dal partener Azimut – che si conferma come "un’occasione di impego civile in cui il giornalismo fornisce un fascio di luce in questi tempi foschi" per usare le parole del presidente della Fondazione Premio Estense Gian Luigi Zaina (che cede il testimone ora ad Andrea Pizzardi) e della vicepresidente confindustriale, Sonia Bonfiglioli.

Il colpo d’occhio, al teatro Comunale Abbado, è straordinario. Ad arricchire un’atmosfera ricca di aspettative – i quattro finalisti sono tutti di altissimo profilo: da Milena Gabanelli (assieme a Simona Ravizza), passando per Paolo Rumiz e finendo con Gad Lerner – l’intervento di Corrado Augias, che si è aggiudicato la 41ª edizione del riconoscimento “Granzotto – Uno stile nell’informazione“. Stimolato dalla regina del palco, Cesara Buonamici, Augias parla con l’esperienza dei decani. Di vita e giornalismo. Senza pretendere di dispensare verità, ma non rinunciando agli auspici. Dopo alcune considerazioni su "un’Italia che ancora non riesce a essere popolo e stato unitario", si spinge a constare che "la terza guerra mondiale è già cominciata, benché in una forma diversa rispetto ai conflitti tradizionali".

La tragedia in Medio Oriente, la guerra a Gaza – temi centrali che fanno da fil rouge a una serata che ha il sapore delle grandi occasioni – spingono il giornalista e conduttore televisivo a indicare una rotta: "Dobbiamo tenerci stretta l’Europa, molto più di quanto stiamo facendo oggi". Idealmente, la frase che irrompe in una sala attenta, richiama ciò che più tardi dirà Paolo Rumiz presentando il suo Verranno di notte. Lo spettro della barbarie in Europa (Feltrinelli). "Il nostro Continente – dice Rumiz – non si sa raccontare, ecco perché forse ci sarebbe più bisogno di bravi poeti che di buoni politici". Il gusto dell’iperbole lascia in chiaroscuro intravedere tutti i limiti che ancora oggi attanagliano l’Europa.

Con una guerra conficcata nel cuore, scatenata dallo zar Putin. "L’Ucraina – dice il vincitore dell’Estense – è il peggior nemico che Putin potesse incontrare sul suo cammino. La guerra è in stallo, ma la Russia, idealmente, non può perdere". I valori e i volti che Mian (assieme al fotoreporter Alessandro Cosmelli) racconta parlano di questa storia. Imperialismo e suprematismo. "I russi – conclude – non vogliono la democrazia e ricordano con dolore gli anni ‘90".

A proposito di dolore, è Lerner che apre uno squarcio – dalla sua prospettiva e con il suo Gaza. Odio e amore per Israele (Feltrinelli) – su ciò che sta accadendo a quelle latitudini. Ha un tono pacato, ma le parole gli escono dalla bocca quasi come un grido: "La convivenza tra i due popoli e dunque i due Stati – scandisce – è l’unica soluzione non solo possibile, ma auspicabile. Tutto deve però partire da un riconoscimento reciproco. Israele, dopo il massacro del 7 ottobre, è caduta nel tranello dei terroristi di Hamas".

La giuria tecnica presieduta da Alberto Faustini – di cui fa parte anche la direttrice di Qn, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Agnese Pini – fino alla fine ha fatto fatica a individuare il vincitore. In corsa per il premio c’era anche il libro-inchiesta Codice Rosso (Fuori scena) di Milena Gabanelli con Simona Ravizza. Sanità, tagli, difficoltà. Carne viva delle persone. Su questo, le autrici indicano due vie per tentare di voltare pagina: "La politica deve avere la forza di superare la lobby dei medici di medicina generale, che devono essere dipendenti e non più liberi professionisti e avere la volontà reale, a partire dalle Regioni, di cambiare le cose". Con la coscienza più ricca, al prossimo volo dell’aquila d’oro.