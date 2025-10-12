Perché ci fa paura scoprire ciò che siamo?

Caro Luca, ho da poco terminato la lettura del tuo romanzo “Indagine apparente”, da poco uscito per Gallucci Editore. Spesso si dice che i gialli e le loro declinazioni noir, thriller o poliziesco siano il miglior espediente per raccontare la realtà, a prescindere dal mistero o dall’indagine su cui si basa la trama. È una cosa sulla quale non si riflette mai abbastanza, condizionati dal luogo comune che vuole la narrativa di genere una sorta di appendice negletta della narrativa letteraria. Sarà per via di quel bisogno innato di mettere etichette a tutto, per tenerlo sotto controllo. Tu credi nelle etichette? Io molto poco. E mi spaventano le manie di controllo, una “sindrome” che si diffonde ogni giorno di più e che ci impedisce di vedere le cose per quel che sono, così impegnati a immaginarle per come abbiamo deciso che siano. Mi pare che il nodo del tuo romanzo parli anche di questo, a partire dal titolo. Ho avuto l’impressione che questa “indagine apparente” non sia solo quella che il Pubblico Ministero Letizia Riva conduce per ritrovare il marito Aldo, marito e padre affettuoso, veterinario capace e da tutti ritenuto “una brava persona”, ma piuttosto l’indagine che la donna avvia dentro di sé.

Sai Luca, a me piace molto quando i personaggi femminili vengono raccontati da uomini (e viceversa), perché mi pare ne scaturisca una lettura più sfaccettata, come se rendere credibile un personaggio di un genere opposto al nostro richiedesse una dose maggiore di oggettività. Letizia ha davvero la vita perfetta che si è costruita con tanta fatica? Oppure, come dicevo qualche riga sopra, non è piuttosto accecata da questa mania di controllo che la illude che le cose siano come lei le ha stabilite? Immaginiamo, anche senza che tu ce la descriva, la sua fatica per farsi strada in una professione dove autorevolezza fa spesso rima con autoritarismo. Nulla può sfuggire, niente può essere lasciato al caso. Con questa postura, è facile impazzire quando ti rendi conto che era solo un’illusione. Le cose possono sfuggire, eccome. Quel marito scomparso, man mano che ne segue le tracce, le pare sempre più uno sconosciuto.

Mi piacerebbe discutere con te di questa follia che si è impadronita di molti di noi, controllare, manipolare, catalogare, ostinarci a vedere le cose per come le abbiamo programmate. Col rischio di vivere una vita parallela, che niente ha a che fare con la realtà. Ci fa paura scoprire ciò che siamo? Ci spaventa così tanto sorprenderci? Cosa ci trattiene dall’intraprendere questa indagine nel nostro animo? Ci troveremmo faccia a faccia con qualcuno che non avevamo messo in conto? Vorrei sapere, insomma, cosa ne pensi di questo timore della consapevolezza, travestito da controllo. Poi mi rendo conto che hai abbondantemente risposto col tuo romanzo. E ti ringrazio per questa approfondita riflessione.