Parlare o tacere? Perché Audre Lorde ci riguarda ancora

Audre Lorde – poetessa e attivista nera, lesbica e femminista - è una figura di cui si parla poco, ma che ha avuto e potrà avere ancora un impatto dirompente sulle nostre vite. La sua scrittura, intrisa della sua forza e della sua fragilità, è un’arma di resistenza e liberazione che ha attraversato la seconda metà del Novecento. Lorde ha aperto strade nuove nel dibattito sui diritti civili e sulla giustizia sociale, ha insegnato che il personale è politico molto prima che diventasse uno slogan da manuale, e che la poesia non è evasione ma risposta alla discriminazione e al silenzio imposto. Ancora oggi, la sua opera rimane potente e continua a influenzare ogni generazione.

È di questo che si è parlato nel nostro vodcast Il Piacere della Lettura, che ha ospitato la scrittrice e sceneggiatrice Caterina Venturini. Al centro della conversazione, il libro Il vostro silenzio non vi proteggerà (Solferino), che raccoglie le parole incandescenti di Lorde. Venturini, nell’introduzione, lega la propria esperienza di paura a quella dell’autrice americana: “Ho capito che avrebbe aiutato anche me – racconta – quando ero in ospedale ad aspettare una diagnosi. In quelle settimane mi resi conto che quello che rimpiangevo erano i miei silenzi”.

La frase che dà il titolo al volume, pronunciata da Lorde in un convegno nel 1977, resta un monito universale: “I miei silenzi non mi avevano protetta. Il vostro silenzio non vi proteggerà”. Parole che non appartengono solo alle lotte femministe o alla comunità nera, ma a chiunque abbia conosciuto la discriminazione e la marginalità.

Venturini ricorda come Lorde non parlasse semplicemente di liberarsi dal dolore, ma di attraversarlo, portando nella collettività sia la forza che la fragilità. L’attivista americana sapeva che non c’è rivoluzione individuale che basti a se stessa: “Se serve solo a me non è femminismo, se serve a tutte lo è”, diceva anche Michela Murgia, in perfetta sintonia con questo pensiero.

Nel dialogo emergono anche aspetti meno noti: il razzismo interiorizzato che Lorde sperimenta persino in famiglia, l’esperienza dell’ipovisione trasformata in lente poetica, e il rapporto con l’immaginario collettivo. Di fronte alle icone occidentali rilette in chiave multiculturale, Venturini osserva che Lorde avrebbe spinto a recuperare genealogie nere e figure mitiche africane, donne guerriere e amazzoni, come radici da cui ripartire. “Ogni sguardo è importante, ogni posizione conta”, ricordava Lorde. Una lezione di dignità e di resistenza che oggi suona più urgente che mai.

Potentissimo anche il richiamo all’erotico come strumento politico, inteso non come sessualità ma come piacere del fare insieme, energia vitale che sfugge alla logica del profitto e diventa cura reciproca. Un messaggio radicale, che oppone alla società capitalista un’economia del legame e della solidarietà.

In fondo, la vera eredità di Audre Lorde è questa: ricordarci che ogni parola detta, ogni gesto di solidarietà, ogni atto di coraggio costruisce comunità. E che non esistono vite minori o marginali, se hanno la forza di essere nominate.

Parlare non è un lusso, è un atto di sopravvivenza. Un atto che riguarda tutti noi.