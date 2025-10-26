Parlano le anime dei morti. Storia universale di un borgo

Dove cadono le comete succedono cose strane. La notte si illumina, i luoghi si riempiono di magia e nascono le idee, ma solo nelle teste di chi è in grado di coglierne la poesia. Di poesia ne ha molta in testa Olimpo, uno dei personaggi del nuovo romanzo di Vito di Battista (Dove cadono le comete, Feltrinelli). Soltanto che per molti in paese, e ovviamente, le sue sono soltanto mattità. Al primo posto, ad esempio, c’è la scelta di scrivere racconti, poesie e articoli anziché andare a bottega dal padre ciabattino. Poi c’è l’amore dirompente e determinato per Anita, la biondissima figlia del fornaio, più grande di lui e rimasta senza un braccio mentre aiutava il padre. Ma la follia più grande di tutte è quella di prendersi in casa come balia per sua figlia Bianca una donna doppiamente svergognata. Già, perché, nella notte in cui cadono le comete, il primo personaggio che incontriamo è Emma, chiusa in una stalla mentre dà alla luce una creatura che non può avere padre e dunque non avrà neanche madre.

Siamo negli anni ‘30. Inizia qui la storia di un paese d’Abruzzo a due passi dal mare che, fin dalle prime pagine, assume subito lo spessore e la profondità di un microcosmo di stile marqueziano. Non foss’altro per un dettaglio, che può sembrare macabro e invece dà lo spirito a tutto il romanzo: la voce narrante, corale e collettiva, è il consesso delle anime dei morti del vecchio borgo. A loro è affidato un racconto che pieno zeppo di vita, di rabbia e amore, di orgoglio e pregiudizio, di botteghe e di case che ci accompagnerà fino agli anni Settanta, quando solo nelle ultime pagine finalmente il senso di tutto si compirà. In mezzo ci sono il fascismo, le speranze, la guerra, la lotta partigiana, la fame e la rinascita dalle macerie. Il filo è la storia di una famiglia che però inevitabilmente si allarga fino a contenere tutto il borgo. Un crocevia fatto di volti, nomi, fatterelli e garbugli che ci avvolgerà fin dal minuto uno senza dare la possibilità minima di sfuggire.

Alla fine del percorso, al lettore ormai avvinto, non resterà perciò che la speranza di rivedere tutti quegli uomini e quelle donne, di ritrovarli da qualche parte e con un’altra prospettiva, chi lo sa. Resta al momento l’impronta che un libro del genere sa lasciare. Grazie alla profondità che sa dare, a un linguaggio popolare e pungente e a una storia familiare collettiva che, ovviamente, in qualche modo è la storia di ciascuno di noi.

Simone Arminio