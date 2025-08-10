Notte interminabile: vedo una luce nel buio

Niviaq cara,

è la prima lettera che spedisco tanto lontano. Ma la lettura del tuo “La valle dei fiori”, pubblicato da Iperborea, mi ha spinta a oltrepassare i confini del mio paese. Come se una dogana potesse fermare parole e pensieri, poi. Ma, insomma, ci siamo capite. Tutto quello che sapevo della Groenlandia, fino a oggi, è che ha una superficie sette volte quella dell’Italia; circa 55.000 abitanti con una densità di circa 0,03 per Km quadrato; che è una contea della Danimarca, quindi territorio europeo ma non fa parte dell’UE. Che il nome significa terra verde, anche se domina il bianco. Sapevo delle interminabili notti d’inverno e del sole di mezzanotte in estate. E che è il paese con il tasso più alto di suicidi, principale causa di morte fra i ragazzi.

La protagonista è una ragazza che non vede l’ora di raggiungere la Danimarca dove frequenterà l’università per lasciarsi alle spalle una famiglia e un paese cui non sente di appartenere. Come tanti giovani si crede inadeguata, sgraziata, pelle troppo scura, occhi troppo a mandorla. Danese in Groenlandia, groenlandese in Danimarca, con il desiderio di andare in Canada, il posto cui, geograficamente, sarebbe più logico appartenere. Comunque fuori posto. Il bisogno di solitudine e un senso di colpa sepolto nel profondo la portano a tagliare ponti anche quando non vorrebbe. Attorno a lei, amici, conoscenti o semplici contatti di Facebook giorno dopo giorno lasciano questa vita, spesso giovanissimi.

Da un po’ di tempo c’è un grande interesse per storie che provengono dai paesi scandinavi e dal “nord” in senso lato, sia sotto forma di romanzi che di serie televisive. Per lo più gialli o noir dove il male è imprevedibile. La soluzione arriva spesso improvvisa, inspiegabile, come se non vi fosse una relazione fra causa ed effetto. Il tuo romanzo non è un giallo, ma dentro vi ho trovato tutto il non detto di quelle storie.

Sapevo che l’assenza di colori e la luce sempre accesa sono forme di tortura, ma non mi ero mai soffermata a ragionare su quali conseguenze possano avere su chi che le subisce costantemente, dalla nascita. E per mano di Madre Natura. Da quaggiù ci lasciamo condizionare dall’esoticità del posto, la fauna selvaggia, rocce e iceberg. Che fascino le isole, che pace, che silenzio. Non pensiamo allo spaesamento per la mancanza di colori, quel sole eternamente acceso all’orizzonte che toglie la ragione e illumina senza decenza le nostre coscienze e la solitudine. È impossibile nascondersi a sé stessi. Ci voleva un romanzo per capire quel che nessun documentario può raccontare. D’altronde, questo è il compito della letteratura: prendere per mano il lettore, e fargli abitare un’altra pelle.

Grazie per aver illuminato questo buio.Simona Baldelli