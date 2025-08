Nicola Pesce: “I libri ti ricordano che qualcuno ha provato quello che provi tu”

Roma, 1 agosto 2025 – Le informazioni corrono veloci con Internet e gli smartphone, eppure, nonostante la rapidità a cui siamo abituati, la lettura, che richiedete tempo e concentrazione, rimane fondamentale per dare corpo alla nostra vita. C’è chi legge per imparare, chi per distrarsi, chi per fuggire. In ogni caso, aprire un libro è sempre un atto rivoluzionario: ci mette in contatto con epoche, vite e dolori che non sono i nostri, eppure ci somigliano. Leggere è relazionarsi con un personaggio o un autore che forse non vedremo mai, ma che sarà al nostro fianco, ci farà sentire meno soli. La lettura diventa, quindi, rifugio e un’arma contro la superficialità e l’oblio del nostro sentire. Di questo – e molto altro – abbiamo parlato con Nicola Pesce, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura. Il suo ultimo romanzo, ‘La biblioteca dei libri dimenticati’ (Mondadori), è un viaggio dentro i sogni, le fughe e le seconde possibilità. “Spesso inizio a scrivere quando ho tanta voglia di scappare – racconta Pesce –. Questa volta volevo costruire una libreria. Ho immaginato il posto più bello del mondo per farlo: Venezia”. Al centro della vicenda c’è Leda, una ragazza che fugge da una famiglia anaffettiva e violenta, e si reinventa libraia, il suo sogno. Accanto a lei, due figure molto particolari: Riccardo, settantenne che ha nel cuore l’arte e la bellezza e soprattutto un amore che, nonostante il tempo, non ha mai dimenticato; ed Erinni, un gattino nero che diventa specchio della fragilità umana. “Non avevo programmato il gatto come protagonista - confessa lo scrittore - E invece tutti i capitoli pari sono raccontati dal suo punto di vista. Vive le stesse paure di Leda: si trova improvvisamente fuori dalla sua casa, in un mondo che non conosce. Come noi, quando cambiamo vita”. Uno dei passaggi più intensi del libro riguarda la percezione del tempo: “Si era smarrito e siccome non concepiva ancora il prima e il dopo, si era smarrito per sempre”, si legge nel libro. Per Pesce, che convive con la sindrome di Asperger, il tempo è un enigma: “Io non so dire se una cosa è accaduta 10 o 20 anni fa, ma ricordo ogni dettaglio. Ho voluto dare al gattino questa sensazione: come i bambini, come i cani che credono che quando esci di casa sei andato via per sempre.” Ma sono i libri i veri protagonisti, centrali nella storia e nei sogni. “Servono a non sentirsi soli. Ma non solo perché ti fanno compagnia: ti ricordano che, anche dieci secoli fa, qualcuno ha provato quello che provi tu”. Pesce non ama illusioni: la vita presenta il conto a tutti, i sogni rischiano di scolorire, ma “basta fare ogni giorno qualcosa per non lasciarli morire. Saltare un giorno è normale. Saltarne due è pericoloso. Perché due diventano tre, poi quattro, poi per sempre”. Forse è per questo che conclude con una frase che sembra una carezza, ma suona come un monito: “Non è importante leggere cento pagine oggi e cento domani. È importante leggere dieci pagine al giorno, per tutta la vita. Così, in dieci anni, avrai letto tutta la letteratura classica europea”. E forse è questo il segreto: non correre, ma restare. Nella vita, nei libri, nei sogni. Perché, come scrive Pesce, “I sogni hanno questo di bello e di terribile: sanno cambiare colore”. Sta a noi decidere se seguirli o lasciarli scolorire.