"Nelle favole il segreto dell’amore". Gramellini scava nei sentimenti

L’amore non si lascia recintare dalle parole. Il linguaggio è una convenzione umana, l’imbracatura di un concetto. Invece l’amore, lo abbiamo detto, si sottrae a qualsiasi definizione. Parlarne sarebbe indispensabile, ma è talmente difficile che molti preferiscono evitarlo, con i bei risultati che vediamo intorno a noi (talvolta anche dentro di noi): una diffusa maleducazione sentimentale.

Mi dirai che per trattare una materia così incandescente servirebbe un filosofo che fosse anche un artista. Per fortuna ce l’abbiamo. Platone fu il primo in Occidente a sostenere che l’amore sgorga dalla testa, ma risuona più nel profondo, in un territorio inaccessibile ai pensieri, dove regna incontrastata l’intuizione.

Nessuno sa esattamente dove si trovi. Quando vogliono alludervi, i poeti indicano il cuore, i maestri spirituali il plesso solare e gli scienziati l’emisfero destro del cervello. Però l’intuizione esiste, e ci parla di continuo. Ti è mai capitato di innamorarti e di avere sentito una voce interiore che ti suggeriva di non farlo, ma di non averle dato retta perché era più comodo così?

O, al contrario, di avere avvertito che una determinata persona poteva essere quella giusta, ma di esserti fatta convincere dalla ragione a lasciar perdere? Ogni volta la mente ci persuadeva di avere fatto la scelta migliore e l’intuizione seguiva la sorte del Grillo Parlante di Pinocchio: spiaccicata contro il muro della nostra superbia.

Eppure, solo lei è in grado di rivelarci quando l’amore è un approdo, o un ponte da attraversare per arrivare alla meta, e quando invece è una trappola travestita da scorciatoia. E se ci sembra di non riuscire a sentirne la voce è solo perché il suo timbro sottile è sovrastato dal frastuono di troppi pensieri. Mettercisi in contatto è molto difficile anche per un altro motivo: l’intuizione utilizza un alfabeto per immagini che non si trova in nessun dizionario conosciuto. Il mito.

Uno dei momenti più emozionanti della mia vita è stato scoprire che, accanto al significato letterale, le favole ne celavano uno simbolico. Uno dei momenti più tristi è stato accorgermi che di quella scoperta non importava niente a nessuno. Eppure, mi vengono i brividi quando penso che, dalla notte dei tempi, gli artisti hanno rivestito i segreti dell’esistenza con le metafore dei racconti per l’infanzia.

Il bacio del Principe Azzurro alla Bella Addormentata non è l’approccio invadente di un uomo di potere a una ragazza inerme, ma il maschile che si riconcilia con il femminile risvegliandolo. (Maschile e femminile sono energie presenti in ogni essere umano, a prescindere dal suo genere.)

E l’anello del potere, il "tessoro" che tutti bramano e che invece gli hobbit di Tolkien vanno a gettare nel vulcano di Mordor a rischio della vita, è l’atto supremo di distacco che completa l’evoluzione interiore dell’eroe. Questi simboli non si afferrano con la mente, che anzi ne diffida. A coglierli è il muscolo invisibile dell’intuizione. E per quanti progressi riescano a fare l’intelligenza artificiale e persino quella umana, esistono cose che non si potranno mai comprendere con un ragionamento. Ci sarà sempre bisogno di un incantesimo.

Gli scettici dicono che il mito è un racconto consolatorio che serve a cullare il bambino che sonnecchia dentro ogni adulto. Ma, se fossi in loro, non sottovaluterei il potere dei bambini. Non avranno ancora un cervello completamente sviluppato, però possiedono qualcosa che i grandi hanno smarrito: la capacità di meravigliarsi, di credere nell’invisibile e di rimanere concentrati nel Qui e Ora, l’unità di misura dell’eternità.

E se il mito non servisse a cullare il bambino dentro di noi, ma a risvegliarlo? Se ascoltare le favole ci aiutasse a destarci, così come da piccoli ci aiutava ad addormentarci? Platone riconosceva che una persona di buon senso non può accostarsi al mito come se fosse una relazione scientifica o un resoconto di fatti realmente accaduti, ma aggiungeva: "Vale però la pena di arrischiarci a credere che quel che racconta sia la verità. Perché il rischio è bello, e il mito potrà salvare anche noi, se gli crediamo".

Il rischio è bello. Da quanto tempo non me lo dicevo più.