Nell’anima noir della provincia. Memorie di un giovane cronista anni ’80

"Lentamente la normalità tornò in paese... Nulla di scandaloso era successo". Era successo solo un delitto. Nel nuovo libro di Michele Brambilla, l’assassinio di una giovane dottoressa nel salotto della sua villetta a Besana Brianza, marzo del 1980, offre al lettore la possibilità di avventurarsi in un viaggio tra la memoria di un’epoca che appare lontanissima e l’immutata attualità. Il viaggio di Non è successo niente di grave (Baldini+Castoldi) è un percorso a ritroso nelle scarpe del cronista di un quotidiano della sera. A quei tempi – sembra un secolo fa – il giornalismo era affidato a una presenza: la testimonianza fisica di fatti raccontati pestando sulla macchina da scrivere, o ricostruiti a penna, magari dettando il pezzo da un telefono a gettoni. L’attualità sempre presente è invece quella dell’animo umano messo alla prova dalle pressioni di un ambiente ristretto, la provincia, che nei suoi confini angusti plasma destini e custodisce segreti inconfessabili.

Tra i protagonisti del noir c’è un corrispondente alle prime armi del Corriere dell’Informazione – lo stesso Brambilla ventunenne – che si imbatte in un femminicidio: la vittima è Caterina Besozzi, 34 anni, medica di base – medico condotto – del paese a una ventina di chilometri da Monza. Donna single, ritrovata una sera seduta in poltrona, davanti alla tv accesa, la Settimana Enigmistica tra le mani e il cranio spaccato. A indagare sull’omicidio sarà il maresciallo Vincenzo Vicinanza, originario di Salerno, a pochi mesi dalla pensione. A passare giorni e soprattutto notti davanti alla caserma dei carabinieri in cerca di voci, volti, piste da seguire sarà la coppia composta dal giovane cronista e dal più esperto collega (oltreché amico) dell’Unità, Beppe Cremagnani. A essere preoccupato dell’assassinio in quanto motore di indagini che potrebbero portare alla luce tresche e adulteri è tutto il paese. Borghesia benestante e benpensante di una Brianza anni Ottanta molto bianca, in cui la Chiesa è ancora molto importante e in cui le verità di fede vengono scambiate con formalismi. Una provincia – Brianza come ovunque, "e che resti tra noi", ieri come oggi – gelosa dei propri peccati e delle proprie fragilità, pronta a chiudersi a riccio per difendersi, pronta a esibire di sé ogni ricchezza tranne la verità.

Brambilla – direttore del Secolo XIX, già direttore del QN – perlustra quei posti, senza mai (o quasi mai) scinderli dalle persone che li abitano. Racconta le vanterie grossier del commendatore di Vergo Zoccorino con villa del ’700, Ferrari gialla, il Morandi da 50 milioni e il Boccioni da 120, mostrati ai giornalisti assieme – appena la consorte si congeda – agli indumenti intimi conservati in un baule: i trofei delle tante conquiste femminili. E racconta la tragica fine ad Arcore della signora Molteni – fatto realmente avvenuto – uccisa nel salumificio di famiglia dalla sega circolare che l’aggancia mentre fa le pulizie in fabbrica. Perché è così, in quella terra sazia e disperata: anche la moglie dell’industriale, se occorre, dà il cencio per terra a spazzare via il sangue dei maiali.

Così nel noir, capitolo dopo capitolo, ecco che si incontrano – probabilmente nel bar in piazza, a sorseggiare un “bianchino spruzzato“ – Georges Simenon e Piero Chiara. Gli spiriti guida dell’autore. Tanto la provincia francese del primo – nebbiosa, piovosa, piccoli porti sulla Mosa o silenziose cittadine di campagna – quanto la provincia lacustre del secondo – oziosa, scandita dai riti del caffè e del tavolo da gioco – sono microcosmi autosufficienti. I protagonisti dei romanzi non sono eroi buoni o cattivi, ma persone comuni: impiegati, operai, medici condotti (appunto), le “petites gens” di Simenon – uomini e donne “oscuri“ alle metropoli e a sé stessi – dalla vita ordinaria squarciata all’improvviso; i vitelloni, i notabili e le figure enigmatiche di Chiara. Guidato dalla pietas Simenon-Maigret non giudica, cerca di comprendere le ragioni profonde che spingono un individuo a rompere il patto sociale. Chiara della borghesia di provincia disvela menzogne e frustrazioni, piccoli desideri repressi e grandi passioni taciute, con sguardo disincantato: una “commedia umana” dove anche i fatti cruenti sono spesso ridimensionati dall’ironia.

Fatte salve le esplicite citazioni manzoniane, è in questo territorio letterario e sentimentale che Brambilla si muove, sostando ora in un’osteria (anzi "trani, come si diceva una volta"), ora specchiandosi tra il cielo e l’acqua (nel caso: Laveno Mombello, la riva “povera“ del lago Maggiore), ora dinanzi a un settembre che "in Brianza, si presentava magnifico: solo chi conosce quei luoghi sa quali e quanti colori si possono ammirare, quando arriva l’autunno". Ad avvolgere la prima parte del libro – al centro il vecchio giornalismo e le “piccole“ ipocrisie – sono atmosfere sorridenti, in volo sulla dolce ala della giovinezza del narratore, che stempera nella speranza del futuro la pesante fresca eredità degli anni di piombo.

La seconda parte invece ha un tono più netto, disturbante, profondo: prevale, della provincia, la ferocia. Prevale, dell’animo umano, il bisogno di pietà. Lo sa il parroco del paese, don Tranquillo, che ricorda al maresciallo le parole di Sant’Agostino: "La linea di demarcazione tra il bene e il male non è tra un gruppo di uomini e un altro gruppo di uomini, ma all’interno del cuore di ciascun uomo". Il bene è una possibilità, è il male a essere certo. Anche e soprattutto quando – chiusi nella nostra villetta, tv accesa in salotto e l’abisso nella stanza accanto – continuiamo a pensare: no, non è successo niente di grave.