Nasce il Premio Andrea Camilleri, in vista del centenario nel 2025

Roma, 25 luglio – Andrea Camilleri prima che raggiungesse il successo all'età di 70 anni con il Commissario Montalbano: nasce un premio letterario senza limiti d'età che rende omaggio al percorso meno conosciuto del grande scrittore siciliano che è stato regista teatrale, drammaturgo, autore e sceneggiatore per la Rai.

A cinque anni dalla morte dell’autore, il 17 luglio 2019, e in vista, nel 2025, del centenario della nascita avvenuta il 6 settembre 1925, nasce il “Premio Andrea Camilleri - Nuovi Narratori”, rivolto ad autori e autrici di racconti brevi, radiodrammi, poesie e favole per bambini. Ogni categoria è suddivisa in due sezioni: “Chiù picca di sissantà” che include tutti coloro che hanno meno di sessant'anni, e “Chiù assà di sissantà” che include tutti coloro che hanno da 60 anni in poi. Le opere dovranno essere scritte in lingua italiana, inedite, mai pubblicate né in versione cartacea, né digitale, né sui social, e dovranno essere inviate entro il 6 gennaio 2025.

La prima edizione del premio avrà come tema “Oltre la ragione”. “La scelta delle categorie ricalca il Camilleri meno conosciuto” dice Arianna Mortelliti, nipote dell’autore e direttrice artistica del premio, a margine della presentazione al Fondo Camilleri con le figlie dello scrittore, Andreina Camilleri e Mariolina Camilleri, e l'editrice Gemma Gemmiti. “È importante fare la presentazione di questo premio al Fondo Camilleri inaugurato nel 2022, perché qui ci sono l'archivio e la biblioteca dal 1939 al 2000 – sottolinea Andreina – Mio padre ha conservato le sue carte fin da ragazzo. Nel 2018 ci ha chiesto di conservarle. La scelta dell'archivio è stata sua. La catalogazione dei documenti è terminata e sarà consultabile fra la fine del 2014 e l'inizio del 2015. Sia archivio che biblioteca sono fruibili. Il fondo è un luogo aperto a tutti”.

Le opere vincitrici saranno pubblicate da Gemma Edizioni. Non è escluso che nelle prossime edizioni del premio si possa dare spazio anche ai romanzi. Il bando del premio, indetto dal Fondo Andrea Camilleri, è online da mercoledì 25 luglio e consultabile qui.