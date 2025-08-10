Monica Pareschi: "Sotto ogni vita tranquilla c’è una trama di orrore . E questa è l’invernitudine"

"Quando smetto di piangere (lo psicanalista mi) dice, con una voce bassa e profonda, come se fossimo davanti a una grande rivelazione: “Lei dice che non è niente. Ci vuole molta forza per dire non sono niente“. Io scuoto la testa mentre cerco di respirare, e singhiozzando più forte farfuglio che non c’è niente di peggio che essere niente, è peggio che essere morti, è come essere vivi e morti insieme. Ma più morti che vivi, in effetti". Con la sua raccolta di racconti Inverness (Polidoro Editore), Monica Pareschi è nella cinquina finalista del Premio Campiello. Otto storie in cui l’orrore non ha bisogno di effetti speciali ma si rivela come una condizione esistenziale, una trama pulsante nascosta solo in apparenza sotto la superficie della quotidianità.

Lei svela l’orrore quale condizione esistenziale. È così difficile vivere? "Temo che l’orrore accompagni la vita, temo che ci sia una trama sotterranea che viene nascosta perché è un qualcosa di osceno, che non si può guardare né mostrare, però c’è. Noi delle nostre vite costruiamo una trama visibile che però resta sempre un po’ fragile, perché poi basta una smagliatura ed escono i mostri. È la trama sotterranea, cioè il rovescio del tappeto, dell’arazzo, pieno di nodi – il contrario della superficie – pieno di intoppi, accidentato. Finché non voltiamo il tappeto, non ce ne accorgiamo: ma ciò non toglie che quel rovescio del tappeto esista e ogni tanto appaia. Non so se sia d’aiuto sapere che c’è, però dà conto del fatto che noi siamo sia il sopra sia il sotto. E io mi sono data come compito, nella scrittura, di osservare questo. Non penso che l’essere umano sia un crogiuolo di orrori e basta, penso che abbia anche un lato oscuro, non risolto, conflittuale, contraddittorio, esplicitamente brutto. So che non è una visione idilliaca, ma tutto intorno a noi mi sembra non sia certo idilliaco. Nella mia scrittura io non mi occupo delle sorti del mondo, mi occupo dell’individuo, i miei paesaggi sono paesaggi interiori, però forse anche questi paesaggi interiori servono a spiegare le macrostorie. E la macrostoria, anche adesso, non è molto confortante. Basta leggere le notizie ogni mattina: ci aspettiamo che oggi sia un giorno peggiore rispetto a ieri per il mondo intero, se non per noi stessi".

Come tradurrebbe in italiano la parola Inverness? "Lascio che sia il lettore a decidere come tradurla, se tradurla. Inverness è un suono che volevo esplorare. Nasce come meta di un racconto di viaggio, ma presto mi sono accorta della sua valenza stratificata. È un toponimo che evoca la Scozia, i laghi, i loch, i mostri, come quello di Loch Ness. E i mostri abitano la mia scrittura. All’orecchio di un lettore italiano, poi, in “Inverness“ risuona la parola “inverno”, che evoca protezione ma anche contrazione, e l’intera raccolta è immersa in un’atmosfera interiore raggelata. I miei personaggi sono bloccati, immersi in una dialettica continua tra desiderio e paura, in un gelo che vorrebbero rompere, e quando ci riescono lo fanno con esiti spesso disastrosi. Infine, il suffisso “-ness” in inglese indica un astratto: è come se “Inverness“ significasse anche “invernità”, “invernitudine“, la temperie in cui tutti i racconti sono calati. È una parola ambigua, come dev’essere la parola letteraria".

Nel racconto Fiori, la protagonista "non sa come tenere insieme il dolore e la bellezza". Ma è mai possibile riuscirci nella vita? "Uno scrittore non ha ricette. Scrive proprio perché la sua mente funziona per associazioni e analogie, non per percorsi logici. Nel mio libro ci sono situazioni sgradevoli e poi, d’un tratto, affiora la bellezza. Una bellezza letteraria, che ha a che fare con un ordine di tipo estetico, non morale o psicologico. La risposta sul perché scrivo è che per me la scrittura è un’attività ordinatrice: è mettere quell’ordine libero ed estetico nel grande caos dell’esistenza".

Lei è una delle più importanti traduttrici italiane. In che modo questo lavoro influenza la sua scrittura? "Da traduttrice ho sempre fatto la scrittrice. Traduco da più di trent’anni, senza mai considerarlo un lavoro “minore“. Sono una traduttrice autoriale: pur restando fedele al testo, mi è sempre stata concessa una certa creatività interpretativa. Le due attività si influenzano a vicenda. Vivendo quotidianamente tra due lingue, a volte tratto l’italiano come una lingua straniera, e forse per questo il mio stile è un po’ straniato. L’influenza dell’inglese e degli autori che ho tradotto è innegabile, anche a livello inconsapevole. Un paio di racconti di Inverness li ho scritti mentre traducevo Thomas Hardy e credo si senta, in certe visioni della natura un po’ espressioniste. Scrivo con la lente d’ingrandimento, con un’attenzione maniacale alla parola. Non ho una scrittura disinvolta, ogni parola ha un peso. È lo stesso approccio di un buon traduttore. E in più, come scrittrice, ho una specie di editor interno un po’ cattivo, superegoico, che mi trattiene. Infatti scrivo molto poco: Inverness è il mio secondo lavoro, dopo È di vetro quest’aria del 2014".

Ha tradotto Shirley Jackson, maestra del gotico. Quali sono i suoi fari letterari, quelli che consiglierebbe sempre? "Il gotico è un genere che non ha fine, si è solo evoluto: oggi è un gotico non più di effettacci, ma molto più interiore. Per quanto riguarda i consigli, il mio libro dei libri è Cime tempestose di Emily Brontë, un’opera straordinaria che a ogni lettura dice qualcosa di nuovo e di cui credo di aver realizzato una buona traduzione. E poi, senza dubbio, Thomas Hardy, Tess dei d’Urberville".

Come sta vivendo il Campiello? "Il tour di incontri è stata un’esperienza di vita condivisa che, data la mia timidezza, non avrei mai fatto altrimenti. È stato interessante e noi finalisti siamo diventati amici, ci stiamo leggendo a vicenda. Il Campiello è stato importante anche per il libro: uscito per un piccolo editore, sta avendo un ottimo riscontro. E soprattutto mi ha dato la voglia di scrivere altre cose. Per una scrittrice reticente come me, è un grande dono".

A proposito di reticenze. Nella sua scrittura i “non detti” quanto pesano? "Moltissimo. Il racconto, per sua natura, si nutre di non detti. La sua bellezza sta nel potersi permettere vuoti e salti mortali. Per questo il racconto chiama dentro il lettore, gli chiede di fare una buona parte del lavoro: riempire quei vuoti, risolverli, costruire ipotesi anche narrative. In questo senso, vedo il racconto come una forma di scrittura molto democratica. Più democratica del romanzo".