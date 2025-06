Memorie lontane mai così vicine

Le sorprese non finiscono mai. Quando un amico professore universitario in pensione mi scrisse dicendo che voleva regalarmi un libro che probabilmente mi sarebbe piaciuto, non immaginavo “quanto” mi sarebbe piaciuto. E non immaginavo che quel piccolo grande libro (piccolo per numero di pagine, grande per forza narrativa), avesse avuto a partire dal 1916 (Tipografia Domenicana, Firenze) un grande numero di edizioni. Da Felice Le Monnier nel 1917 (che continua a ristamparlo fino al 1965), passando da Einaudi, Mardersteig, Sansoni, Sellerio, Ferraro Editori, Aurora Boreale, Archivio Storico di Firenze, per arrivare a Culturea nel 2023… e di sicuro me ne sono persa qualcuna (mi si perdoni).

Si tratta di Memorie lontane di Guido Nobili, un avvocato fiorentino nato nel 1850, che non sa di essere stato stampato così tante volte, anche da editori molto importanti, visto che se n’è andato nel 1916.

Una penna felice, delicata e profonda, divertente e commovente, lucida, immaginifica. In queste memorie ci racconta, con limpidi e luminosi occhi di bambino, e anche con la tenera e nostalgica autoironia dell’adulto, la sua famiglia altoborghese, che visse i momenti salienti della tranquilla fuga dell’ultimo granduca di Toscana, Canapone, dell’annessione della Toscana al Regno di Sardegna e successivamente al Regno d’Italia, regalandoci atmosfere dell’epoca pre e post unitaria, raccontandoci l’educazione familiare con divieti e punizioni, abitudini di genitori e parenti, momenti di vita intima.

Ma ancora più belle sono certamente le pagine in cui ci racconta di come da bambino, a nove anni, si innamorò (senza nemmeno sapere cosa significasse quella parola) di una bambina greca della sua stessa età, Filli. Di come venne risucchiato in un vortice di sentimenti che lo stordiva e lo costringeva a gettarsi in avventure eroiche e proibite. In queste pagine Nobili ci accompagna nei suoi turbamenti, nella sua inquieta meraviglia di bambino, con parole delicate ma sempre intrise di quella bella ironia che spazza via ogni possibile sentimentalismo stucchevole. Leggendo mi sembrava di vederlo davanti a me, seduto in poltrona, con il sorriso sulle labbra e lo sguardo perso nella nostalgia. Chi leggerà questo libro, difficilmente lo dimenticherà.