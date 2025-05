Mattioli, il loggionista impenitente. Sempre libero di folleggiare e scrivere

Certo che ne parlerei comunque benissimo: l’ha dedicato a me… Ma l’obiettività è in regola giacché Il loggionista impenitente: duemila sere all’opera (Garzanti, I Saggi) è un libro che consiglio vivamente: sia agli appassionati veri, sia a quelli che s’atteggiano e quindi avrebbero molto da imparare, sia infine a chi guarda con sospetto al teatro musicale e vi troverebbe ampia materia per fugarlo.

Alberto Mattioli è un grande giornalista moderno (sottolineo moderno) e non è un musicologo: facile il calembour che proprio per questo sia stimolante leggerlo. Perché, come annuncia nella prima pagina, "Faccio (anche) il critico d’opera, ma non lo sono… Per tutta la vita non ho fatto che andare all’opera, e ho continuato ad andarci per piacere, non per dovere": ha tenuto il conto – rendendocene via via edotti su Facebook – delle sue serate d’opera, che stanno avviandosi a superare le 2160. Quindi ne parla da appassionato, e non c’è più appassionato di chi frequenta il loggione, da qui il titolo anche se ormai Alberto è sceso in platea quindi ci si abbocca secolui nel relativo foyer: le discussioni che spontaneamente nascono dopo il rituale "e allora?" sono paro paro quelle riassunte qui (e al volo: chi ami leggere in italiano questo sconosciuto, apprezza il suo scrivere forbitissimo ma senza scriversi addosso, limpido, acuminato, conciso, chiaro come la proverbiale acqua di fonte).

Il vantaggio d’un libro costituito da una serie d’articoli inviati a diverse testate è che si toccano pressoché tutte le questioni – serie, semiserie, buffe, ridicole, impegnate, gossipare – che interessano il teatro musicale. Quella “cosa”, cioè, complicatissima giacché "per lo più manca sempre qualcosa, l’incastro cantanti- direttore-orchestra-coro-regista-scenografo-costumista e talvolta lighting designer-coreografo-drammaturgo non perfettamente riuscito, e da qui distinguo e recriminazioni e critiche…. Ma il mio atteggiamento è sempre stato quello dello spettatore, e potenzialmente entusiasta". Ecco la prima, essenziale caratteristica di questo come di tutti gli altri libri di Mattioli dedicati all’opera: scorre in ogni pagina, in ogni riga, una vivacissima passione, origine di entusiasmi (non essendo un critico di professione, razza seriosa quant’altre mai, lui è capace di ditirambi cosmici, come quando chiama Cecilia Bartoli SCNSD, alias Santa Cecilia Nostra Sempre Divina) ma anche, com’è sacrosanto, mazzate non meno epocali, di quelle che vivaddio evitano sempre, ma proprio sempre, l’indisponente "non perfettamente riuscito, anche se…" che ama vergare chi (e sono tanti) non si vuole sbilanciare perché non si sa mai.

Ne deriva uno spaccato direi senz’altro esaustivo della vita operistica – esecutiva, ricettiva, sociopolitica, di costume – degli ultimi venticinque anni. Molto efficace la suddivisione dei capitoli, e sagacissima la scelta delle relative voci. Personaggi: 13, in rigoroso ordine alfabetico, da Abbado a Renata Scotto passando per Bartoli, Callas, Domingo ma anche Paolo Isotta o Leone Magiera. Polemiche: 17 argomenti, terreno in cui Mattioli è nel suo habitat più consono; dal famigerato Muro del Piano delle voci-che-non-ci-sono-più al perniciosissimo – oh quanto ha ragione! – politically correct; dal “Teatrino Salvini”, ovvero la politica teatrale – questa politica, ma non solo –, all’eterno problema della regia che non dovrebbe dar fastidio alla musica e invece più lo fa e più il teatro vive; fino ai malcostumi – tanti – di chi siede in platea. Mode: ne individua 10, e il vetriolo abrade a fondo, gran goduria. Opere: ne esamina 11, grande repertorio e non; perché sceglierle e soprattutto come farle.

Infine le Recensioni, 75: spaccato esaustivo, perché ottimamente scelte ne sono le tappe, della vita operistica italiana e non (Mattioli, anche qui a differenza di quasi tutti i critici togati che discettano di teatro ma quella cosa chiamata aggiornamento ritengono si faccia solo in biblioteca, viaggia molto e sempre a ragion veduta e poi commentata) degli ultimi anni. Ci si diverte, si ricorda, ci si arrabbia, s’impara, si ammira: accattatevillo.