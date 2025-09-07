Marco Belpoliti: "Il Nord, gli amici, la memoria: una geografia dell’anima per le nostre esistenze sradicate"

"La narrazione si radica in alcuni luoghi specifici del Nord, in quanto tale entità vasta e smisurata che, già nel titolo, esprime un raddoppiamento per sottolineare che si tratta del mio nord, della lettura personale che ne faccio attraverso le storie che racconto. Il nostro è un paese del Sud, il resto dell’Europa ci considera un paese mediterraneo, la nostra terra è uno stivale immerso nel mare mediterraneo, tuttavia siamo ossessionati dal Nord che rimane comunque relativo: c’è sempre qualcosa più a nord del nord".

Marco Belpoliti racconta così il nuovo libro Nord Nord (Einaudi), finalista al Premio Campiello che verrà assegnato sabato 13 settembre: lo sguardo della memoria che si fa racconto, biografia, autobiografia. Si tratta di "uno spazio poliedrico" su carta che compone un affresco di vite rivissute attraverso il filtro del ricordo.

In questo romanzo porta a compimento alcune intuizioni inaugurate in Pianura, del 2021? "Lì c’è un’invenzione spontanea, del resto la cosa difficile nel lavoro artigianale della scrittura è trovare il tono, la voce narrante. Io l’ho incontrata per caso, un interlocutore reale al quale mi riferivo mentalmente che ho trasformato in personaggio, e per il quale ho introdotto il tu. Altre persone mi hanno poi fatto notare che non si trattava di un generico tu, ma del tu lettore".

Il quale si sente preso per mano e accompagnato nei luoghi della memoria. "I luoghi compongono una geografia dell’anima insieme alle persone, ai discorsi e alle parole, agli oggetti e agli animali". Sono queste le cose che compongono l’identità? "Il tema dell’identità è presente, credo tuttavia sia una cosa che abbiamo perso. Cerchiamo tutti di radicarci nel luogo dove viviamo, mantenere i legami con quello dal quale veniamo, ma siamo degli sradicati. La realtà attuale è chiaramente quella dello sradicamento, quasi nessuno vive più nel luogo dove è nato, per non parlare delle nuove generazioni, io vado ancora al mare in Italia mentre mia figlia passa le vacanze in Giappone. C’è curiosità, movimento ma manca il radicamento. Pavese disse che ciascuno deve avere un paese da cui scappare".

E il tempo? "Il tempo l’abbiamo colonizzato col computer. Lo compriamo, lo occupiamo. È lo spazio che resta un problema". Cosa può aiutare a radicarsi? "La memoria, insieme all’oblio che si sta rivelando prezioso".

La sua scrittura è scrittura della memoria? "Anche se Borges ha dimostrato che l’immaginazione non manca a nessuna età, credo che da giovani si usi maggiormente l’immaginazione. La memoria è anche un accumularsi di esperienze, di cose fatte, pensate ed esperite, magari anche attraverso la lettura. È una torta millefoglie".

La stratificazione della memoria si percepisce nell’alternarsi di luoghi, oggetti e personaggi che nel suo romanzo compongono un affresco. "Nell’affresco tutto è complanare, consente di mettere i personaggi in primo piano lavorando su più piani che sono però tutti nello stesso spazio. Il romanzo è come un affresco nel senso che è come uno spazio dove i capitoli sono dei riquadri di narrazione".

Tra i personaggi che ritrae quali desidera ricordare? "Mario Dondero, fotografo con la rara capacità di saper mostrare le persone nella loro verità, e di mettere se stesso in ogni fotografia. Tutte le sue immagini sono selfie fatti agli altri. E Alberto Arbasino, uomo coltissimo impegnato con tutte le sue forze a sfuggire al tempo. Un uomo che, dopo tutti i viaggi che ha fatto, innumerevoli le cartoline che mi ha mandato, è rientrato infine a Voghera, come a dichiarare: torniamo tutti da dove siamo partiti".

La memoria si accompagna alla nostalgia. "La nostalgia è presente, anche come possibilità di vivere o rivivere quello che non abbiamo vissuto, o che abbiamo vissuto in parte nel momento in cui la vita accade. È una costruzione, è il dolore di un ritorno a luoghi e tempi ai quali nella realtà non si può tornare. Ernst Jünger, nel libro Due volte la cometa, ha raccontato la possibilità di vedere per due volte la stessa cometa, nel caso specifico quella di Halley. Ecco, a volte siamo noi che andiamo a vedere la cometa, altre volte siamo noi le comete che attraversano in un getto di luce la vita degli altri".

C’è un sottofondo musicale che consiglia per la lettura del libro? " Sicuramente Francesco Guccini, Lucio Dalla e il Bob Dylan più sentimentale".