Mani sporche sulla Sardegna. Pulixi scatena le sue ispettrici

Ci sono quasi tutti. Mara Rais ed Eva Croce, le amiche agenti, e l’ombra lunga di Vito Strega, il profiler, che continua ad avvolgere entrambe. Piergiorgio Pulixi va sul sicuro: risfodera le due ispettrici e le manda in trasferta. In L’uomo dagli occhi tristi (Rizzoli) sempre di Sardegna si parla, ma questa volta siamo in Ogliastra. Il nome del paese è di fantasia (Saruxi), meno fantasia e più realtà nel descrivere il contesto del crimine. Si parla soprattutto di eolico: l’ex sindaco del paese ha costruito una carriera con le rinnovabili. E ora si ritrova con un cadavere sulla sua barca nel lago di Saruxi che sembra davvero una pozza di misteri. La vittima ha 17 anni: non si fa spoiler, se si dice che è omosessuale dichiarato e viene ritrovato morto con i vestiti da donna.

Ma perché Rais e Croce si muovono da Cagliari verso l’Ogliastra per indagare? La risposta si riassume in un’operazione della Dia, quindi l’Antimafia e tutto ciò rende ancora più interessante l’intreccio tra affari e politica che inevitabilmente viene tirato in ballo dopo la scoperta del cadavere. C’è il piano dell’indagine in cui le due amiche si ritrovano e c’è un piano personale, più strettamente privato (anzi intimo) che le mette a confronto con un passato, con cui è inevitabile fare i conti. Soprattutto se l’essere genitore, madri nel caso specifico, significa anche confrontarsi con una mamma che ha perso un figlio e non riesce a darsi pace. E infine l’ombra di Strega che ricorre un po’ in tutto il libro che permette al lettore di fare un breve riassunto delle puntate precedenti. Una rinfrescatina utile.

Pulixi, premio Scerbanenco nel 2019, è abile nel manovrare narrativamente i suoi personaggi, cui ci si è fidelizzati negli anni e nelle letture, portando all’attenzione in questo giallo che può definirsi anche sociale la questione dell’eolico e la difesa/conservazione del territorio senza che venga violentato. Tema che fuori della Sardegna, al di là delle camminate della Repubblica nomade con lo scrittore Antonio Moresco, se non fosse per l’impegno delle varie comunità e comitati locali, passerebbe quasi in secondo piano. Ma è un tema che c’è, perché dove ci sono appalti, c’è sempre il rischio d’infiltrazioni mafiose. E dove ci sono appalti c’è anche il rischio che il territorio con le sue bellezze passi in secondo piano.

Saruxi viene descritto come un paese da cartolina: balconate di fiori che si alternano alle bellezze naturali. Ma dietro a tutta questa bellezza, costruita talvolta a tavolino, come nel caso dell’esposizione dei fiori da ogni casa, si nasconde il non detto. Che porta dritto agli abissi di un paese che è troppo belle per essere vero. E forse crede anche di esserlo, ma si risveglia bruscamente quando il sangue e il crimine impongono di chiedersi che cosa sta succedendo. Rais e Croce sono lì per scoprirlo.

Matteo Massi