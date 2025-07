Luigi Ferrajoli: "Una Costituzione globale per salvare i diritti e la Terra. Salto di civiltà necessario"

Mentre tutto sembra crollare – il diritto internazionale, il prestigio delle democrazie, gli ecosistemi – fra guerre, genocidi e la pretesa di espandere all’infinito i consumi e l’estrazione di risorse, ecco spuntare l’idea di una Costituzione globale. Molto più dell’Onu, molto più di ciò che abbiamo mai osato pensare una Federazione della Terra, con regole certe, istituzioni proprie e i diritti fondamentali garantiti. Luigi Ferrajoli, uno dei maggiori giuristi italiani, nel suo visionario Progettare il futuro. Per un costituzionalismo globale (Feltrinelli), definisce il progetto "un’utopia realistica".

Professore, lei parla di "rivoluzione" e "salto di civiltà". La nozione di rivoluzione le sembra ancora attuale?

"La parola non è di moda. Ma ovviamente la creazione di una Federazione della Terra – altamente improbabile, ma possibile e, comunque, necessaria e urgente se vogliamo che l’umanità sopravviva alle catastrofi che incombono sul suo futuro – sarebbe una vera rivoluzione, un salto di civiltà, forse il principale salto di civiltà della storia umana".

Lei immagina una costituzione globale. Ma esiste un “popolo globale” di riferimento?

"Esisterebbe, se fosse stata data attuazione alle tante carte dei diritti umani che affollano il nostro ordinamento internazionale e che conferiscono uguali diritti a tutti gli esseri umani. “Popolo” è una parola ambigua. Intendo “popolo” non certo nel senso di “totalità” omogenea come fu inteso da Carl Schmitt (che non dimentichiamo era un nazista), e come l’intendono oggi tante destre nazionaliste e identitarie. L’intendo bensì nel senso di Cicerone, che ne indicò il fondamento negli “iura paria”, cioè nell’uguaglianza nei diritti fondamentali. In questo senso il popolo non è il presupposto ma l’effetto delle costituzioni democratiche e soprattutto della loro attuazione".

Pensa che la stagione delle democrazie liberali sia conclusa?

"Non direi che “è conclusa”, come se si trattasse di un fenomeno naturale. La stanno concludendo molto governi, a cominciare dal governo statunitense di Donald Trump, che sta ostentando il suo disprezzo per il diritto e per i diritti firmando davanti alle telecamere i suoi ordini esecutivi illegali, come quello che viola il XIV emendamento sulla cittadinanza di chi è nato negli Stati Uniti. Ma il fenomeno è diffuso in gran parte dell’Occidente: si pensi a taluni governi europei, dall’Ungheria di Orbán alla nostra Italia di Giorgia Meloni, accomunati da una concezione elementare della democrazia come autocrazia elettiva, che non ammette i limiti e i vincoli a chi ha vinto le elezioni rappresentati dai diritti fondamentali e dalla separazione dei poteri, cioè la dimensione costituzionale e sostanziale della democrazia conquistata con la Costituzione rigida del ’48 all’indomani della liberazione dal nazifascismo".

Che cosa intende per ipermodernità feudale?

"Non parlo di “ipermodernità”, ma dell’odierna regressione feudale del capitalismo consistente nel venir meno della separazione tra sfera pubblica e sfera economica, che è il tratto caratteristico della modernità giuridica, sostituita dalla confusione tra politica ed economia, non diversa da quella delle società feudali. Il fenomeno Elon Musk è esemplare di questa privatizzazione della sfera pubblica. Musk è proprietario di ben settemila satelliti che gestiscono, a livello globale, le funzioni socialmente e politicamente primarie in materia di informazione e di comunicazione. Aggiungo che il fenomeno è una chiara violazione del Trattato sulle attività nello spazio extra-atmosferico, concluso a Washington il 27 gennaio 1967 e approvato da quasi tutti i paesi membri dell’Onu. Il primo articolo di questo trattato stabilisce: “L’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, saranno svolte a beneficio e nell’interesse di tutti i paesi, quale che sia il grado del loro sviluppo economico o scientifico, e saranno appannaggio dell’intera umanità”. Ci sarebbero tutti i presupposti di una class action universale per indebito arricchimento".

C’è una relazione fra il percorso che lei immagina e quello che portò alla nascita delle Nazioni Unite?

"È lo stesso, identico percorso. Dopo il dramma di ben due guerre mondiali ci fu un risveglio della ragione, e fu stipulato quell’embrione di costituzione del mondo che è la carta dell’Onu e le tante carte dei diritti umani in cui furono stipulate la pace e l’uguaglianza nei diritti fondamentali. Purtroppo queste carte hanno due difetti: non sono costituzioni rigide, difese da una Corte costituzionale sovranazionale, e i principi in esse stabiliti sono parole, totalmente privi di garanzie, destinati perciò immancabilmente a essere violati".

Quali sono i pilastri e le principali novità della proposta di una Costituzione della Terra?

"Le novità consistono essenzialmente nel porre fine ai due difetti ora elencati: la Costituzione della Terra in cento articoli proposta alla discussione è una costituzione rigida, cioè sopraordinata a qualunque altra fonte, nella quale sono previste le garanzie di tutti i principi e i diritti proclamati: il disarmo globale e totale a garanzia della pace, un demanio planetario che sottragga all’appropriazione privata e alla dissipazione beni comuni vitali come l’acqua potabile, i grandi ghiacciai e le grandi foreste a garanzia della natura; un servizio sanitario globale, una scuola pubblica globale e un reddito di base universale a garanzia dei diritti alla salute, all’istruzione e alla sussistenza e, naturalmente, un fisco globale fortemente progressivo che finanzi le garanzie".

Colpisce la proposta di mettere al bando la produzione di armi...

"È la sola garanzia della pace e della sicurezza. Senza armi le guerre sarebbero impossibili e crollerebbe dell’80% il numero degli omicidi nel mondo. Per questo dobbiamo essere consapevoli che in ogni guerra, in ogni assassinio, in ogni crimine terroristico o mafioso, c’è la corresponsabilità morale di questi produttori di morte".

Lei scrive: "Nulla consente di essere ottimisti". Che percorso immagina per il progetto di una Costituzione della Terra?

"Si tratta anzitutto di creare un movimento d’opinione, che peraltro sta già formandosi, soprattutto in America Latina, sulla base della consapevolezza che una rifondazione della convivenza umana sulla base delle garanzie della pace, della natura e dell’uguaglianza non solo è possibile, ma è la sola alternativa possibile all’autodistruzione dell’umanità, dovuta alla cecità e all’irresponsabilità della politica".