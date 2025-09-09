L’orrore si nasconde nella quotidianità. Tre scrittrici combattenti dal ’900 a oggi

Tre donne. Rachel Ingalls con la raccolta di racconti Benedetto è il frutto (uscito in primavera per Adelphi), Muriel Spark con Biglietto di sola andata (tradotto da Monica Pareschi, uscito adesso ancora per Adelphi) e Amanda Cross con il suo giallo In ultima analisi (pubblicato sempre quest’estate da Sellerio). Leggerle una dopo l’altra è un’immersione in un flusso di coscienza che attraversa il Novecento per dipingere, con una precisione quasi dolorosa, il nostro presente. Perché queste tre donne, queste tre autrici, così diverse per stile e biografia – e apparse ora insieme nelle librerie italiane – hanno impugnato la letteratura come un bisturi per la stessa operazione chirurgica: sezionare le nevrosi, le ipocrisie e le gabbie della condizione femminile. (Ri)scoprirle è (ri)attivare tre voci angloamericane necessarie.

Il filo rosso che le unisce è la ribellione, declinata però con armi e strategie differenti. I caposaldi della vasta produzione letteraria di Muriel Spark, nata a Edimburgo nel 1918 e morta a Civitella in Val di Chiana nel 2006, scozzese convertita al cattolicesimo, sono pubblicati da anni da Adelphi. Ora tocca a Biglietto di sola andata, un romanzo breve e perfetto come un congegno a orologeria, romanzo da cui perlatro Patroni Griffi nel ’74 trasse il film Identikit, con Liz Taylor nell’unica pellicola in cui la diva accettò di mostrare il seno, sotto un reggipetto trasparente. La protagonista Lise non subisce il proprio destino ma lo progetta con una meticolosità terrificante. In un viaggio che è una discesa agli inferi auto-programmata, Lise cerca il suo assassino, lo provoca, lo guida, trasformando la propria morte nell’unica, radicale affermazione di controllo su un’esistenza che non le offre alternative. Spark sovverte il thriller psicologico: non ci chiediamo chi sarà l’omicida ma come mai la vittima lo desideri con tanta determinazione. È il trionfo del libero arbitrio portato alla sua conseguenza più estrema, il nichilismo come atto di estrema volontà, un gesto teologico mascherato da cronaca nera, dove la salvezza è la scelta irrevocabile della propria dannazione.

Diversa è la strategia di Rachel Ingalls (1940-2019), americana trapiantata a Londra, la cui scrittura, per svelare l’orrore nascosto in particolare nella tragica normalità piccolo borghese del matrimonio, apre le porte al surreale. Nei suoi scritti, il quotidiano si incrina per far emergere il bizzarro e il mostruoso. Ma il mostro, per Ingalls, non è la minaccia, è la cura. In Mrs Caliban – pubblicato in Italia da Nottetempo nel 2018 – è un uomo-rana fuggito da un laboratorio a offrire un’inaspettata storia di passione a una casalinga frustrata (già: molto si discusse di un possibile “plagio” di questo racconto per il film premio Oscar 2017 La forma dell’acqua di Guillermo del Toro). Tra un marito e una moglie alle prese con amanti-robot (In flagrante) o un frate che si scopre miracolosamente incinto, nella raccolta di racconti pubblicata ora da Adelphi Benedetto è il frutto è l’elemento fantastico a diventare il catalizzatore che libera dalla prigione della vita domestica e delle convenzioni patriarcali. Un lavoro definito a suo tempo "il figlio dell’amore di John Collier e Joyce Carol Oates, se Oates si concentrasse maggiormente sul suo lato surreale"; un “gotico domestico” che trova l’esaltazione nell’abbracciare ciò che la società teme, suggerendo che la vera mostruosità risieda nella normalità opprimente e non nell’ignoto che la scardina.

Infine Amanda Cross, pseudonimo dietro cui si cela la pioniera degli studi femministi Carolyn Heilbrun (New York, 1926-2003), che inietta nel cliché del giallo il veleno più potente: la critica sociale a un sistema patriarcal-capitalistico. La sua detective, la coltissima, indipendente professoressa Kate Fansler – alter ego della scrittrice al centro di ben 14 romanzi gialli – , non risolve i misteri solo con la logica, ma anche con l’empatia e soprattutto con la lucida comprensione delle dinamiche di potere. In In ultima analisi, l’università e lo studio di uno psicoanalista diventano il teatro di una critica soavemente feroce al sessismo del mondo accademico e intellettuale. Cross usa lo stratagemma del thriller pop per far luce sulla forza e sull’ingegno rivoluzionari di protagoniste ultra-emancipate.

Tre donne, tre autrici che si inseriscono in una genealogia che ha come matriarca indiscussa Shirley Jackson, la più potente nel trasformare la casa da nido a prigione psicologica infestata. Spark, Ingalls e Cross ne hanno raccolto – ciascuna a suo modo, consapevoli o meno – l’eredità, declinandola a piacere: la prigione diventa la psiche stessa (Spark), la via di fuga è l’alleanza con l’ignoto (Ingalls) o il grimaldello per scardinarla è la ragione critica (Cross). Il ritorno di Spark, Ingalls e Cross attiva un dialogo fondamentale – soprattutto per le nuove generazioni – con autrici contemporanee come Ottessa Moshfegh, con le sue protagoniste alienate e autodistruttive, o Sally Rooney, con le sue analisi intellettuali delle relazioni. Ottessa e Sally, per arrivare persino a Carmen Maria Machado, non possono non riflettersi negli specchi “affilati“ di Ingalls, Spark, Cross. E trovare in loro le radici delle nostre inquietudini, e trovare insieme a chi legge bussole per orientarsi in un presente che continua a porre le stesse, identiche domande sulla rabbia e sulla fuga delle donne. Sulla loro libertà, sul loro desiderio. E sul potere primigenio, perennemente negato, della condizione femminile.