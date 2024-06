Loredana Lipperini, la voce di Fahreneit va in pensione dalla Rai

Roma, 28 giugno 2024 – Loredana Lipperini, giornalista, scrittrice, autrice da trent’anni a Radio3, e da quindici conduttrice di Fahrenheit, lascia la Rai e va in pensione. Oggi ha postato su Instagram la sua festa d'addio con i colleghi di via Asiago, “ma si va avanti, si fanno altre avventure, io non dimenticherò”, ha promesso.

Lipperini aveva preannunciato sul social il momento del suo ritiro con una nota di ironia, accettandolo serenamente come un momento necessario e ringraziando le ascoltatrici e gli ascoltatori di Fahreneit e di Radio3 per aver partecipato e averla seguita in questi anni. “Non mi aspettavo tanto amore, tanta presenza, tanta bellezza – scrive – Pensavo di aver fatto solo quel che amavo fare, e mi rendo conto che è un amore condiviso. Incredibilmente, mi mancano le parole: ma sono commossa fin nel profondo".

Dal 2004 ha un suo blog, “Lipperatura”, ed è una riconosciuta voce intellettuale italiana, voce anche delle donne. Romana, classe 1956, è autrice di molti tra saggi e libri per bambini, tra cui “Non è un paese per vecchie” (Bompiani, 2020), “Ancora dalla parte delle bambine” (Feltrinelli, 2014) e “Il re dei mostri” (Salani, 2024). Ha collaborato e collabora a riviste e quotidiani, tra cui “L'Espresso” e “La Repubblica”.

C.C.