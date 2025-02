Libri di febbraio: grandi ritorni e nuove storie tutte da scoprire

Ecco a voi, cinque libri pubblicati a febbraio da non perdere: storie emozionanti, thriller mozzafiato, romanzi storici e persino un classico della fantascienza! Quale sarà il vostro prossimo libro da leggere?

La copertina del romanzo di Mario Desiati

Tra i titoli più attesi del mese c’è Malbianco di Mario Desiati (Einaudi). Dopo aver vinto il Premio Strega 2022 con Spatriati, l’autore pugliese torna con un romanzo potente e intimo. Marco Petrovici, quarantenne in fuga da sé stesso che vive a Berlino, inizia a soffrire di inspiegabili svenimenti. Per capire l’origine del suo malessere decide di tornare nella campagna tarantina, dai genitori anziani, dove inizia a scavare tra le radici familiari. Malbianco è un viaggio nei segreti, nei silenzi e nei dolori mai raccontati, un’esplorazione del legame tra passato individuale e collettivo. Dai boschi di Taranto ai campi di prigionia tedeschi, Desiati scava nella memoria, tra traumi e rimosse verità storiche.

Il romanzo di Barbara Kingsolver

Altro titolo imperdibile è Un mondo altrove di Barbara Kingsolver (Neri Pozza) che, dopo il successo di Demon Copperhead (e la vittoria del Premio Pulitzer), ci porta tra Messico e Stati Uniti negli anni ’30 e ’40. Il protagonista, Harrison Shepherd, è un uomo diviso tra due mondi: metà americano e metà messicano, che osserva da vicino le vite di artisti come Diego Rivera e Frida Kahlo e diventa testimone di grandi eventi storici, dal soggiorno di Lev Trotsky in Messico all’isteria anticomunista negli Stati Uniti. Tra lettere, pagine di diario e articoli, Kingsolver tesse una narrazione vibrante e stratificata, esplorando il potere delle parole e il loro impatto sulle vite delle persone. Indimenticabili le figure femminili del romanzo: la magnetica Frida Kahlo e la coraggiosa dattilografa Violet Brown, ancore di salvezza per il protagonista.

Il nuovo thriller di Sandrone Dazieri

Il thriller arriva con Uccidi i ricchi di Sandrone Dazieri (Rizzoli), che segna il ritorno della coppia di detective: Colomba Caselli e Dante Torre. L’indagine ruota intorno alla morte sospetta di un ex calciatore miliardario in un grattacielo di Milano. Mentre sul web si diffondono post incendiari con lo slogan “Uccidi i ricchi”, Colomba e Dante si trovano a dare la caccia a un killer che potrebbe essere un vendicatore solitario o parte di un complotto più grande. Azione, tensione e critica sociale si mescolano in un romanzo che tiene incollati fino all’ultima pagina.

La copertina del libro di Alessandra Selmi

Nel panorama della narrativa storica spicca La prima regina di Alessandra Selmi (Nord). Ambientato tra il 1868 e il 1902, il romanzo racconta la storia della futura regina d’Italia, Margherita di Savoia, e di Nina, giovane sguattera che lavora nella Villa Reale di Monza. Due donne lontanissime per estrazione sociale, ma unite da una forza indomita e dalla determinazione a sfidare le rigide regole di corte per forgiare il proprio destino. Selmi restituisce con grande empatia un affresco storico vivido ed emozionante, intrecciando Storia e passioni personali.

Un classico della fantascienza scritto da John Wyndham

Infine, per gli amanti della fantascienza, torna Il giorno dei trifidi di John Wyndham (Neri Pozza), un classico del genere pubblicato per la prima volta nel 1951. In un mondo dove quasi tutti sono diventati ciechi a causa di un evento misterioso, le piante carnivore chiamate trifidi cominciano a prendere il sopravvento. Bill Masen, uno dei pochi vedenti rimasti, vaga per una Londra desolata in cerca di salvezza. Wyndham costruisce un’atmosfera angosciante e ipnotica, mescolando critica sociale e survival horror in una trama che mantiene intatta la sua potenza dopo oltre settant’anni.

Febbraio porta con sé romanzi per tutti i gusti: storie intime, grandi affreschi storici, thriller ad alta tensione e incursioni nel fantastico. Un mese da passare con un libro in mano, in cerca di nuove emozioni.