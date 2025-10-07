Letture d’autunno: storie di amore, memoria e misteri nascosti

Storie di donne che riscrivono la Storia, amori che interrogano il senso della vita, misteri che riportano alla luce verità sepolte.

Ottobre si apre così, con la letteratura che ci accompagna dentro le pieghe più profonde — e sorprendenti — dell’esistenza. Tra saggi appassionati, romanzi intensi e misteri carichi di atmosfera, abbiamo scelto cinque titoli che raccontano, ognuno a modo suo, la complessità del presente e le sue radici nel passato

Dacia Maraini — Scritture segrete. Le donne che hanno cambiato il mondo con la parola (Rizzoli)

Dacia Maraini torna con un’opera che è al tempo stesso un saggio letterario e un atto politico. In Scritture segrete ripercorre le vite e le opere di donne che, nei secoli, hanno scritto in silenzio o controcorrente, lasciando una traccia incandescente nella cultura. Dalle mistiche perseguitate alle poetesse dimenticate, dalle autrici ottocentesche alle teoriche del femminismo, Maraini costruisce una vera e propria costellazione femminile.

Il libro non è una rassegna accademica, ma un dialogo appassionato: l’autrice intreccia le storie altrui con la propria esperienza di lettrice, restituendo voce e luce a chi è stata messa ai margini. È un invito a riscoprire la letteratura come territorio condiviso, dove le parole delle “madri” hanno seminato libertà.

L'ultimo lavoro di Massimo Gramellini

Massimo Gramellini — L’amore è il perché (Longanesi)

Dopo aver esplorato i dolori dell’infanzia e le ferite della perdita, Gramellini torna a indagare il sentimento più universale e sfuggente: l’amore. Lo fa con la sua voce inconfondibile, sospesa tra introspezione e leggerezza, raccontando storie di legami, assenze, illusioni e seconde possibilità.

Il titolo è già una chiave di lettura: dietro le scelte, le paure e i desideri di ciascuno c’è quasi sempre l’amore. Non un sentimento romantico in senso stretto, ma un motore profondo che orienta vite e destini. Gramellini intreccia episodi personali, riflessioni filosofiche e racconti di incontri casuali che si rivelano decisivi. Un libro che parla a chiunque abbia cercato — almeno una volta — un “perché” in uno sguardo.

Michael McDowell — Luna fredda su Babylon (Neri Pozza)

Dopo l’exploit italiano della saga Blackwater, Michael McDowell torna nelle librerie con un nuovo romanzo gotico che conferma la sua maestria nell’unire horror e critica sociale. Siamo nella Florida del 1980: l’afa è densa, il fiume sembra respirare e, quando una ragazza scompare, la quiete della cittadina inizia a sgretolarsi.

McDowell ha l’abilità di trasformare luoghi ordinari in scenari inquietanti, dove le ombre non sono mai solo metaforiche. Luna fredda su Babylon è un romanzo che procede come una marea lenta: avvolge, insinua, svela peccati antichi e legami tossici. Un brivido elegante, più vicino a Shirley Jackson che agli horror gridati, perfetto per le sere d’autunno.

Maurizio de Giovanni — L’orologiaio di Brest (Feltrinelli)

Per la prima volta pubblicato da Feltrinelli, Maurizio de Giovanni firma un romanzo che si sposta da Napoli per affondare nella memoria collettiva italiana. Vera, giornalista locale, e Andrea, ex accademico dal passato ingombrante, si trovano coinvolti in un mistero che riporta ai giorni bui degli anni di piombo.

De Giovanni mescola con sapienza la struttura del giallo con il respiro della Storia: le indagini diventano un viaggio nelle colpe ereditarie, nei segreti mai del tutto sepolti, nel tempo sospeso che aspetta solo di ripartire. L’orologiaio di Brest è un romanzo che intreccia memoria e destino, e conferma l’autore come uno dei narratori più attenti alle fratture della nostra identità collettiva.

Maria Grazia Calandrone — Dimmi che sei stata felice (Einaudi)

Dopo aver raccontato la sua storia familiare con uno stile poetico e struggente, Calandrone torna con un romanzo in cui memoria e amore si fondono. Aurora cresce nella Roma popolare, tra ferite ereditate e desideri futuri. L’incontro con Viola, sulle rive del mare di Nuova Ostia, apre una breccia luminosa: un amore che è insieme promessa e riscatto.

Con la sua voce limpida e intensa, Calandrone racconta l’amore tra donne senza retorica, come un’esperienza radicale e quotidiana al tempo stesso. Dimmi che sei stata felice è un romanzo di radici e libertà, di scelte intime e irrevocabili, che invita a riflettere su cosa significhi davvero “essere felici”.