"Leggere non serve, quindi libera". A lezione di letteratura da Wilde & C.

Sarà vero, come sosteneva Oscar Wilde, che "l’arte tutta è completamente inutile"? Meglio chiarire la faccenda, visto che ci troviamo in compagnia del re dei paradossi. "Wilde riteneva l’arte inutile non per contrapporle qualcosa di utilitaristico, ma perché credeva nel ribaltamento del rapporto tra creatività e vita – spiega Enrico Terrinoni, docente di Letteratura Inglese all’Università degli Stranieri di Perugia, che nel suo Leggere libri non serve. Sette brevi lezioni di letteratura, edito da Bompiani (176 pp.; 12 euro), si aggancia alla raffinatissima questione filosofica posta dal grande scrittore irlandese per esplorare il binomio utilità-inutilità legato alla parola letteraria. "Se il senso comune vuole che la vita crei l’arte, Wilde sosteneva l’esatto opposto, ovvero che è l’arte a creare la vita, nel bene e nel male", aggiunge Terrinoni. E questo è anche il cuore del saggio, breve ma densissimo, che ha il pregio di rivolgersi a una platea più ampia di quella degli addetti ai lavori. E la domanda che ci si pone, soprattutto in un Paese di scrittori ma non di lettori, è suggerita proprio dal titolo del volume: leggere serve o no?

Professore, come la mettiamo? "Intanto dovremmo partire da un paio di presupposti. Il primo: pensare di stimolare la lettura imponendola non aiuta. Il secondo: non dobbiamo leggere cercando chissà quale tornaconto. Anche perché, come sostengo nel saggio, i libri non cambiano la vita né vanno compresi. Perché leggere, allora? Perché ci aiuta a entrare in un’altra dimensione, che è quella dell’incertezza e del mistero".

Come intendere allora il titolo del suo saggio? "Il titolo gioca filosoficamente con l’ambiguità del verbo servire. Che vuol dire essere al servizio di qualcuno o servi di qualcuno. Nel mio caso, vale il primo significato, e lo applico anche alla letteratura, che nasce contro il potere e ha il pregio di renderci liberi, dunque non servi. In questo senso leggere “non serve”. E non serve nemmeno a ottenere vantaggi pratici. Pensiamo per esempio agli uomini di potere: molti di loro sono entrati nella stanza dei bottoni e possiedono enormi ricchezze, ma non leggono né s’intendono di letteratura".

Quindi a cosa serve la letteratura? "Ci offre un cambio di prospettiva, rendendoci più liberi ma soprattutto partecipi di un grande mistero. È lì la sua grande magia. La letteratura è la vita stessa, e in tal senso ci aiuta a diventare anche persone più sensibili e a combattere i piccoli narcisismi che ci affliggono".

A proposito di vite: lei ne mette insieme sette: Oscar Wilde a William Blake, James Joyce, Giordano Bruno, Italo Svevo, Virginia Woolf e William Shakespeare. Cosa li unisce? "Ho cercato di raccontarli evitando anzitutto di inciampare in certi stereotipi a loro legati. Penso per esempio a Wilde, ridotto alla figura del dandy, dell’esteta puro e dell’uomo che intendeva fare della propria vita un’opera d’arte, ma di cui si fanno passare in secondo piano l’indubbia irlandesità e le simpatie repubblicane. In generale, comunque, questi autori sono legati al concetto di infinito, che è un’ipotesi e, proprio come l’arte, non è pensabile matematicamente. Ma sono anche persone che considerano la letteratura come vita, e a me è piaciuto entrare nelle loro".

Il suo saggio è poderoso, eppure l’impressione è che si rivolga a tutti. Soprattutto alle giovani generazioni… "Assolutamente sì. E in un mondo che chiede di migliorare la nostra immagine e ci valuta attraverso le prestazioni, ma non bada alla profondità. Vale anche per i ragazzi, che lottano in una società iper-competitiva".

A lei una ricerca come questa cosa ha insegnato? "Mi ha insegnato che la letteratura riesce a ridurci al minimo per essere in cerimonia con gli altri. Non ci migliora, ma migliora la nostra vita".