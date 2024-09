Le 53 lezioni magistrali, i 200 appuntamenti. Da Sloterdijk a Cacciari, da Recalcati a Massini Il FestivalFilosofia a Modena, Carpi e Sassuolo si concentra sulla "Psiche" come tema centrale, con 53 lezioni magistrali e 200 eventi gratuiti per esplorare l'individualità, la salute mentale e il rapporto con gli altri. Ospiti illustri come Sloterdijk e Davies arricchiscono il programma.