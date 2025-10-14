L’arte di essere streghe (e femministe)

di Luca ScarliniLa mia passione per le streghe è iniziata con un film a Sesto Fiorentino nel 1971, in un cinema di quarta visione, Pomi d’ottone e manici di scopa, con la strepitosa Angela Lansbury, che studiava fattuccheria per salvare l’Inghilterra dall’attacco tedesco. L’eccentrica dama inglese, determinatissima nei suoi studi di magia, era stata inventata dalla penna di una grande scrittrice, Mary Norton, che frequentava non poco i territori della notte.

Era quella l’epoca in cui mia madre andava in manifestazione per il divorzio, e tutte le signore, trasformate in portavoci di un’altra dimensione, urlavano: “Tremate, tremate, le streghe son tornate”.

Quindi io ho fatto due più due e ho capito che quelle signore che rivendicavano una dimensione che fino ad allora i cartoni animati mi avevano fatto percepire come oscura, erano invece le regine del mondo. A loro era data la saggezza e l’interpretazione del mondo, poi per anni ho raccolto dati, dettagli, informazioni.

Ho scritto un romanzo, Le streghe non esistono, in cui parlavo del reali incontri con le devote della dea Aradia nella campagna senese negli anni ’70 e poi ho cominciato un lungo lavoro sull’iconografia delle signore della notte che mi ha portato infine a Streghe, uscito da poco da Giunti. Il Novecento è stato il secolo delle regine: demonizzate, criminalizzate, uccise per secoli dalla chiesa e dall’autorità laica, sono tornate di attualità. Come indicava giustamente negli anni ’60 il grande storico dell’arte Eugenio Battisti nel libro scritto con la moglie Giuseppina, era il momento di rivendicare La civiltà delle streghe (1964), che già Jules Michelet aveva già fatto balenare nel suo magnifico classico La strega (1882), fortemente segnalato alle nuove generazioni da Roland Barthes con un saggio degli anni ’60.

Nel frattempo c’erano state le streghe surrealiste: Leonora Carrington, ora in scena al Palazzo Reale con la prima grande retrospettiva italiana, Remedios Varo, ma anche Ithell Colquhoun, maestra di visioni oscure, da poco recuperata da una notevole esposizione alla Tate Britain, piena di incantesimi e magie.

Tutte coloro che erano state considerate eccentriche, non frequentabili dai manuali, fuori dal canone, tornano ora di attualità, in un’epoca in cui la Wicca è un fenomeno di sempre più larghe proporzioni e la rete esplode tutti gli anni quando le signore raccontano sui social le loro esperienze con l’acqua di San Giovanni, pozione intesa a procurare un sicuro amore.

Questo è il momento anche di recuperare Dion Fortune, autrice di manuali di stregoneria, ma anche di romanzi dalle risonanze mitiche, come Il dio dal piede caprino, di notevole intensità e piena di echi di oscuri echi di culti del passato.

Molte sono state le artiste che hanno cavalcato la scopa dell’immaginazione: ora è il momento di censirle, raccontarle, celebrarle, come Doreen Valiente, che fu tra le prime a definirsi “strega” negli anni ’50 in Inghilterra, quando la pratica era ancora reato per le leggi di sua maestà britannica.