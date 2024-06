"L’amore queer è da romanzi, finalmente"

Ryan e Avery non si conoscono, ma tra la folla della serata queer si trovano subito. Ryan ha i capelli blu, Avery rosa. Entrambi hanno sedici anni, vanno a scuola, hanno esperienze diverse alle spalle – compresa la scoperta di loro stessi. L’ultimo libro dell’autore statunitense David Levithan, Ryan e Avery (Rizzoli 2024) esplora questi due personaggi e la relazione che nasce tra loro, attraverso i loro primi dieci appuntamenti. La prosa di Levithan – che oggi sarà a Rimini ospite di Un mare di libri (Teatro Galli, ore 15) – è dolce, le parole sono scelte con attenzione per raccontare la loro storia d’amore in un mondo che ancora fatica ad accettare la queerness. Tra i romanzi di Levithan, il bestseller Ogni giorno (Rizzoli 2013), Tutto accadde in una notte (Mondadori 2006), scritto con Rachel Cohn insieme a Va a finire che ti amo (Mondadori 2009) – tutti trasformati in adattamenti cinematografici.

In Ryan e Avery ha scelto di raccontare la storia come narratore onnisciente. Perché?

"Volevo avere il punto di vista che Ryan e Avery non hanno, di poter esprimere i pensieri dell’uno e dell’altro. Stanno entrambi scoprendo l’amore, e volevo che il narratore potesse fare qualche commento al riguardo, perché ne sa più di loro".

Secondo lei, come sta evolvendo la rappresentazione queer in letteratura e nel cinema?

"Quando ho iniziato a scrivere romanzi young adult queer venti anni fa, ce n’erano veramente pochi. Adesso ce ne sono molti di più. Però il cinema va più piano. Un grosso fenomeno è stato quello della serie tv Heartstopper, perché è stata la prima storia d’amore queer veramente semplice e autentica che tutti hanno potuto guardare insieme. È qualcosa di molto potente, e spero che tra un pò di anni sarà finalmente “normale”. Ma ancora non è così".

Quando ha deciso di scrivere questa storia, che messaggio voleva trasmettere?

"Volevo regalare a lettori e lettrici queer una storia d’amore dolce, tenera, in cui potessero ritrovarsi. E volevo dimostrare loro che le loro storie d’amore sono importanti e forti tanto quanto la altre storie d’amore tra teenagers".

Secondo lei, la rappresentazione del sesso in letteratura e nel cinema sta cambiando?

"Secondo me ai ə teenager, specialmente queer, viene presentata un’unica narrazione in cui ogni relazione è una progressione il cui obbiettivo finale è il sesso. Ciò che volevo mostrare in Ryan e Avery è proprio come loro mettono in discussione queste narrazioni etero dominanti, e anche gli stereotipi che riguardano il sesso. Per Ryan e Avery la cosa più importante non è il sesso, ma il fatto di poterne parlare onestamente l’uno con l’altro. Questo è ciò che volevo mostrare anche a chi legge. Nei teen film in particolare, la rappresentazione del sesso non è realistica e crea un’aspettativa sbagliata".

Come ha deciso di scrivere romanzi per teenager?

"Da quando sono al liceo, ogni anno scrivo una storia per i miei amici il giorno di San Valentino. Un anno ho iniziato a scrivere la storia di due ragazzi che si innamorano, e ha iniziato a diventare sempre più lunga, finché non ho realizzato che stavo scrivendo il mio primo romanzo (Boy meets boy, Fabbri 2003). E ho realizzato che lo stavo scrivendo perché fosse il romanzo teen che secondo me ancora non esisteva. Venti anni fa non c’erano molti romanzi gay a lieto fine nella sezione teen".

Nei suoi libri, quanto è inventato e quanto è ispirato alla sua esperienza personale?

"Gli eventi che succedono sono fiction, basati su ciò che lə teenager fanno nelle loro vite piuttosto che su ciò che faccio io nella mia. Ma le emozioni sono tutte mie".

Il romanzo Two boys kissing è stato tra i 20 libri più censurati negli Usa tra il 2010 e il 2019. Com’è la situazione adesso?

"Negli Usa la censura è veramente un grosso problema al momento. È diventato politico: vengono mandate liste con centinaia di titoli alle scuole, e viene richiesto di eliminarli dalle biblioteche. Non si è mai visto niente del genere prima, ci sono già stati oltre quattromila libri che sono stati contestati. Io ho dato vita a un gruppo insieme ad altri autori e autrici chiamato “Authors against book bans”, e stiamo cercando, Stato per Stato, di contrastare questa tendenza. Molti dei libri censurati sono proprio esempi di letteratura queer per teenager. La censura in questo caso è un messaggio diretto alla comunità queer, specialmente alle persone transgender, di tornare a nascondersi. Difendere i libri significa difendere la libertà non solo di leggere, ma anche di essere chi vuoi essere".