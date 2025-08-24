La più coraggiosa delle maestrine

La prendo larga. Nella storia della letteratura capita che alcuni autori rimangano schiacciati da un loro capolavoro, nonostante abbiano scritto molto altro. Complice a volte la scuola, che usa un romanzo come libro di testo spesso facendolo odiare dagli studenti per come viene imposto, trattato, raccontato, magari scegliendo dei brani a danno di altri: e così quel titolo e quell’autore vengono liquidati da un giudizio sommario completamente sballato e condannati ingiustamente da un pregiudizio.

Nel passato è successo per un grande libro di un grande scrittore, sto parlando di Cuore di Edmondo De Amicis. Spesso quando lo nomino vedo storcere bocche e stralunare occhi, di certo da chi non lo ha mai letto e si lascia influenzare dalle frasi fatte che circolano da sempre. A parte il fatto che è un libro da rileggere con attenzione, Cuore (1886) fu commissionato direttamente dal governo post-unitario per “pubblicizzare“, diciamo così, il valore dell’educazione scolastica e soprattutto per amalgamare questo nuovo paese, che fino a poco tempo prima era un insieme di realtà profondamente diverse. È un romanzo che ha un compito preciso e uno schema narrativo da rispettare.

Ma non è di Cuore che voglio parlare, bensì di un De Amicis poco conosciuto. Veniamo a La maestrina degli operai (1895), un bellissimo e fulminante breve romanzo. La storia comincia con le paure di una giovane maestrina che viene destinata alle scuole serali, frequentate dal popolo contadino e operaio, dalla plebe socialista, che lei teme sopra ogni altra cosa. Ma ugualmente vuole affrontare quella pericolosa missione con impegno, immaginando di redimere i più abietti. È una continua altalena tra la paura e la sfida. Un romanzo che ha come protagonista una donna, che racconta altre donne, che parla del mondo interiore femminile. Scritto centotrenta anni fa con una lingua per l’epoca assai moderna, soprattutto se paragonata al coevo D’Annunzio, con la sua retorica ricercata e ampollosa che va alla ricerca dell’effetto.

La maestrina, invece, è un romanzo fresco e veloce, spinto in avanti dall’esigenza di raccontare una storia per liberare nella scrittura quel che si agita nell’animo dell’autore. Non voglio anticipare niente altro, perché è bene che il lettore goda di ogni pagina e di ogni sorpresa, e chi conosce soltanto Cuore troverà un De Amicis inaspettato, capace di alternare atmosfere dolorose e leggere, che oltre alla profondità del suo sguardo sa essere ironico e divertente. Un grande scrittore che chiama a gran voce i lettori che lo hanno murato dietro spiacevoli reminiscenze scolastiche. Buona lettura.