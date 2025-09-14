La magia dell’Odissea, specchio di ogni lettore

Oggi andiamo indietro, molto indietro, agli albori della narrazione, per parlare di un libro universale, l’Odissea, che conta un bel numero di traduzioni e di “volgarizzamenti”, cioè di trasposizioni in prosa, questi ultimi per lo meno a partire dal XIX secolo (e forse anche prima). Una di queste nobili e lodevoli “operazioni editoriali” è quella curata da Maria Grazia Ciani (mi sento di definirla eccezionale), che ha trasformato quel capolavoro scritto in versi in un vero e proprio romanzo, mantenendo la solennità della parola e del tono narrativo, senza far perdere il sapore antico a questa storia. Se sapessi il greco antico, magari leggerei questo poema nella lingua di Omero, ma siccome sono costretto a leggerlo in traduzione, trovo bellissimo immergermi in una prosa fluida anziché in versi che inseguono il ritmo e la metrica della versione originale. E sono sicuro che se Omero, chiunque egli fosse, vivesse oggi, scriverebbe le sue opere in prosa.

Parlando adesso dell’Odissea in sé, al di là di ogni traduzione e versione, trovo straordinario che quella sorta di archetipo narrativo sia in effetti un racconto nel racconto. Come sappiamo, tornando verso casa dopo la guerra di Troia, il naufrago Ulisse approda sull’isola di Ogigia, e dopo essere rimasto sette anni prigioniero dell’amore di Calipso, si costruisce una zattera e si rimette in mare, ma di nuovo, per volontà di Poseidone, dio del mare e suo nemico, naufraga e approda sulle coste dell’isola di Scheria, terra dei Feaci, che lo accolgono e lo ospitano alla propria mensa. E qui racconta la propria storia. Per cui, quando nell’antichità l’Odissea veniva letta o cantata, si trattava di un cantore che raccontava di Ulisse che a sua volta raccontava, con l’occhio e il cuore del narratore, e con commozione, le avventure che aveva vissuto. Una scelta poetica di grande forza, perché mette il lettore di fronte a due storie e dunque a due mondi e sentimentali, quello di Ulisse che sta raccontando e quello delle varie vicende raccontate, che hanno coinvolto altre persone e dunque scatenato altri sentimenti.

Leggere questa storia come si legge un grande romanzo, con una lingua che non crea il minimo ostacolo, ma anzi permette di immergersi in quelle vicende con facilità, lo trovo magnifico. Un romanzo “poetico” e magico che a ogni pagina costringe il lettore a specchiarsi e a farsi molte domande, alle quali, se vuole, potrà cercare di dare delle risposte. Un romanzo che ci permette di vivere una nostra personale Odissea. Buona lettura.