Ostacolo alla pace

Ostacolo alla pace
La lingua spezzata della Palestina Shibli fra realtà e letteratura
7 set 2025
REDAZIONE MAGAZINE
  La lingua spezzata della Palestina Shibli fra realtà e letteratura

La lingua spezzata della Palestina Shibli fra realtà e letteratura

Mercoledì scorso, nella serata di apertura del Festivaletteratura di Mantova, la scrittrice palestinese Adania Shibli ha detto parole importanti sul...

Adania Shibli

Adania Shibli

Mercoledì scorso, nella serata di apertura del Festivaletteratura di Mantova, la scrittrice palestinese Adania Shibli ha detto parole importanti sul rapporto, sempre complicato ma necessario, fra letteratura e realtà, e ha fatto riferimento, ovviamente, alla sua terra d’origine. "C’è una narrazione della Palestina che è spezzata, che è costantemente distrutta, che non è capita", ha detto l’autrice di due intensi romanzi pubblicati recentemente da La nave di Teseo: Un dettaglio minore (2023) e Sensi (2025).

"C’è una narrazione che ci viene dai media – ha proseguito – assolutamente riduttiva rispetto a quello che succede. Per quanto riguarda i narratori e le voci di chi ci possiamo fidare, la loro lingua è distrutta. Mi piace immaginare la Palestina come se fosse un docente di letteratura che ci insegna che quella lingua è una lingua spezzata. Inizi un racconto dicendo: “Da quando è iniziata la guerra nell’ottobre del 2023“ e ti fermi subito perché vorresti rispondere “no, non è iniziato lì“. Vorresti raccontare che l’inizio è diverso, ma nel momento in cui cominci a farlo inciampi, non sai da dove partire. Ti rendi conto che neppure tu sai come e quando e dove cominciare. In questo senso è una lingua spezzata".

Shibli, dopo il raid di Hamas del 7 ottobre 2023, subì l’esclusione – tecnicamente, il rinvio della consegna di un premio già assegnato – alla Buchmesse di Francoforte; oggi riflette sulla lingua. "La lingua ufficiale, la lingua dei potenti, degli oppressori, è una lingua molto chiara, razionale. La nostra lingua invece viene colpita quando veniamo attaccati. Nel momento in cui avvertiamo dolore perdiamo la lingua, non riusciamo più a parlare, la lingua si trasforma in un lamento, in qualcosa che precede il linguaggio". E ancora: "Io ho un rapporto molto intimo con la Palestina, con la natura, con gli alberi che sono anche loro costantemente sotto minaccia. Gaza è un luogo importante per le migrazioni, ma ci ritroveremo che anche gli uccelli abbandoneranno la Palestina".

