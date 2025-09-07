La lingua spezzata della Palestina Shibli fra realtà e letteratura

Mercoledì scorso, nella serata di apertura del Festivaletteratura di Mantova, la scrittrice palestinese Adania Shibli ha detto parole importanti sul rapporto, sempre complicato ma necessario, fra letteratura e realtà, e ha fatto riferimento, ovviamente, alla sua terra d’origine. "C’è una narrazione della Palestina che è spezzata, che è costantemente distrutta, che non è capita", ha detto l’autrice di due intensi romanzi pubblicati recentemente da La nave di Teseo: Un dettaglio minore (2023) e Sensi (2025).

"C’è una narrazione che ci viene dai media – ha proseguito – assolutamente riduttiva rispetto a quello che succede. Per quanto riguarda i narratori e le voci di chi ci possiamo fidare, la loro lingua è distrutta. Mi piace immaginare la Palestina come se fosse un docente di letteratura che ci insegna che quella lingua è una lingua spezzata. Inizi un racconto dicendo: “Da quando è iniziata la guerra nell’ottobre del 2023“ e ti fermi subito perché vorresti rispondere “no, non è iniziato lì“. Vorresti raccontare che l’inizio è diverso, ma nel momento in cui cominci a farlo inciampi, non sai da dove partire. Ti rendi conto che neppure tu sai come e quando e dove cominciare. In questo senso è una lingua spezzata".

Shibli, dopo il raid di Hamas del 7 ottobre 2023, subì l’esclusione – tecnicamente, il rinvio della consegna di un premio già assegnato – alla Buchmesse di Francoforte; oggi riflette sulla lingua. "La lingua ufficiale, la lingua dei potenti, degli oppressori, è una lingua molto chiara, razionale. La nostra lingua invece viene colpita quando veniamo attaccati. Nel momento in cui avvertiamo dolore perdiamo la lingua, non riusciamo più a parlare, la lingua si trasforma in un lamento, in qualcosa che precede il linguaggio". E ancora: "Io ho un rapporto molto intimo con la Palestina, con la natura, con gli alberi che sono anche loro costantemente sotto minaccia. Gaza è un luogo importante per le migrazioni, ma ci ritroveremo che anche gli uccelli abbandoneranno la Palestina".