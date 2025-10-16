Kuliscioff, un amore socialista. Il palpito della vita nella Storia

GhidettiLa vita, l’amore, la lotta politica. Ingredienti essenziali per i grandi protagonisti della Storia. Sì, quella con la S maiuscola. Ingredienti, però, che non sempre si amalgamano o, meglio, si possono amalgamare, fondere, diventare un tutt’uno. Difficile operazione, ma se essa riesce tutto torna, il quadro mette al suo posto i colori della vita, tra gioie e dolori, pur con impercettibili dettagli che non mostrano sbavature nel dipinto. E se c’è una donna che è riuscita in questo intento cromatico, ella è Anna Kuliscioff, socialista, E se c’è un uomo che è riuscito in questo intento cromatico, egli è Filippo Turati, socialista. Non a caso, dunque, l’ultimo lavoro di Pierfrancesco De Robertis, giornalista del Qn, s’intitola Un amore socialista (edito da Neri Pozza e da domani in libreria), l’amore tra Anna e Filippo nelle temperie di quegli anni tra fine Ottocento e inizi Novecento terribili e, al contempo, formidabili.

Anna, donna forte e di progresso. Filippo, uomo forte e debole al tempo stesso, raffinato intellettuale imprestato alla politica, democratico nell’anima e nell’azione, riformista lontano dagli eccessi senza se e senza ma. Due personaggi destinati a stare insieme quasi per forza, verrebbe da dire. L’una, decisa e irascibile, sempre pronta a difendere i dannati della terra e l’altro, stessi sentimenti, espressi però con la sostanziale mitezza e ragionevolezza di un figlio della grande borghesia milanese.

E dire che arrivare a tale osmosi per entrambi non è stato per niente facile. Anna, che stava con un altro campione del socialismo (Andrea Costa: bello, sfrontato, bugiardo, generoso, leader indiscusso e indiscutibile) da cui aveva avuto una figlia, la dolcissima Ninetta e che non era riuscita a farsi amare sino all’incontro con Filippo. Filippo, assalito dalla turpe malattia dell’anima, la malefica depressione, che trovava insopportabile dover esercitare l’avvocatura e che raggiunge la pace innamorandosi, ricambiato, di Anna (salvo ricadute nei momenti più difficili della battaglia politica).

Ma non pensi il lettore che solo di Anna e Filippo parlino le pagine di De Robertis. Molto efficace è il contesto. I moti di piazza, le brutali e criminali repressioni del potere sabaudo nei confronti di una nascente classe operaia che, giustamente, reclamava i suoi diritti. E poi si stagliano sullo sfondo altri protagonisti: da Arcangelo Ghisleri a Leonida Bissolati, a Claudio Treves a, soprattutto, il traditore del socialismo e dell’Italia, Sua Eccellenza il cavalier Benito Mussolini. Bellissimo, perché dotato di una potenza emotiva e di tensione estreme, il dialogo in ascensore tra Filippo e Benito. Un Filippo ragionevole, pacato ed emozionato al tempo stesso alle prese con un sarcastico e minaccioso leader a capo di squadre di picchiatori con le mani sporche di sangue. Un dialogo serrato, con Filippo che usa le armi della ragione e Benito che usa il linguaggio di chi comanda, non importa se senza un progetto politico. Il tutto mentre Anna ha combattuto per i diritti delle donne (lei, che si è laureata in medicina per curare le più povere a costo di battaglie infinite e sfinenti), è andata in galera, è una donna scandalosa per i parrucconi borghesi (o per la maggior parte di essi).

Poi, tutta da leggere con animo trepidante, la tragedia di Giacomo Matteotti. La tragedia… meglio sarebbe dire l’assassinio di Matteotti perpetrato dai sicari di Mussolini perché troppo scomodo. E, anche qui, colpisce la capacità dell’autore di rendere al meglio la reazione umana ancor prima che politica dei protagonisti: ad esempio, il senso di colpa che assale Filippo per non aver protetto l’amico e compagno di lotte per un socialismo democratico e riformista. Il che impone al critico e al lettore una riflessione: può un romanzo ripercorrere un periodo storico meglio di cento saggi? Per capire l’età del Risorgimento sono più utili le Note azzurre del Dossi o decine di monografie? Per capire l’evoluzione umana e politica di quel magnifico ideale che è il socialismo vale più questo romanzo o migliaia di pagine saggistiche? Chi scrive una risposta se l’è data… Leggere per credere.

Ps. Altro elemento (positivo) da sottolineare è la descrizione dei luoghi: la Milano che si sta industrializzando, la Napoli povera e fangosa, Firenze, Roma, Parigi. Pennellate di sicuro realismo dove i socialisti vinsero, lottarono, persero. E amarono...